سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

الشرطة التركية تعتقل مسؤولين من حزب مؤيد للكورد

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-03-19T06:43:17+0000
الشرطة التركية تعتقل مسؤولين من حزب مؤيد للكورد

شفق نيوز/ ذكرت وسائل إعلام رسمية، يوم الجمعة، أن الشرطة التركية اعتقلت ثلاثة مسؤولين كبار في حزب الشعوب الديمقراطي المؤيد للكورد ضمن عشرة أشخاص احتجزوا في عملية استهدفت مسلحين وذلك بعد بدء فتح قضية لنظر دعوى قضائية تهدف لإغلاق الحزب.

من جهة أخرى، قالت جمعية حقوق الإنسان في تركيا إن الشرطة داهمت منزل مديرها أوزتورك تورك دوغان صباح اليوم الجمعة وألقت القبض عليه. وأضافت الجمعية على تويتر أن محاميها يسعون للحصول على معلومات حول قضيته.

ورفع الادعاء التركي قضية أمام المحكمة الدستورية يوم الأربعاء لفرض حظر على حزب الشعوب الديمقراطي، في ذروة حملة بدأت منذ سنوات على ثالث أكبر حزب في البرلمان. ووصف الحزب هذه التحركات بأنها ”انقلاب سياسي“.

وقالت وكالة الأناضول للأنباء المملوكة للدولة إن الشرطة نفذت مداهمات متزامنة في أربعة أقاليم.

وأضافت أن أوامر صدرت بالقبض على 15 شخصًا.

وانتقدت الولايات المتحدة وأوروبا فتح القضية وقالتا إن هذا يقوض الديمقراطية، لكن المتحدث باسم الرئيس رجب طيب أردوغان قال إن حزب الشعوب الديمقراطي على صلة بحزب العمال الكوردستاني المحظور.

related

نيجيرفان بارزاني: ينبغي حل المسألة الكوردية في تركيا بالطرق السلمية

Date: 2019-09-08 13:22:58
نيجيرفان بارزاني: ينبغي حل المسألة الكوردية في تركيا بالطرق السلمية

تركيا تعتقل 46 شخصاً انتقدوا توغلها في المدن الكوردية

Date: 2019-11-23 07:44:02
تركيا تعتقل 46 شخصاً انتقدوا توغلها في المدن الكوردية

برلمانية كوردية: تركيا فتحت حدودها لعبور مقاتلي داعش

Date: 2019-10-28 19:12:46
برلمانية كوردية: تركيا فتحت حدودها لعبور مقاتلي داعش

إثر "إعدام" 13 تركياً.. أنقرة توقف المئات بينهم قادة كورد

Date: 2021-02-15 14:46:00
إثر "إعدام" 13 تركياً.. أنقرة توقف المئات بينهم قادة كورد

تركيا تقيل 4 رؤساء بلديات مؤيدين للكورد

Date: 2019-10-22 22:59:06
تركيا تقيل 4 رؤساء بلديات مؤيدين للكورد

الشعوب الكوردي: تركيا اعتقلت أكثر من 15 ألف عضو من حزبنا

Date: 2019-12-12 13:35:41
الشعوب الكوردي: تركيا اعتقلت أكثر من 15 ألف عضو من حزبنا

محكمة تركية تقرر حبس رئيسة بلدية كوردية

Date: 2019-11-21 16:19:17
محكمة تركية تقرر حبس رئيسة بلدية كوردية

تركيا تعزل 4 رؤساء بلديات كورد

Date: 2019-11-16 13:35:29
تركيا تعزل 4 رؤساء بلديات كورد