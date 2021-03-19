الشرطة التركية تعتقل مسؤولين من حزب مؤيد للكورد

شفق نيوز/ ذكرت وسائل إعلام رسمية، يوم الجمعة، أن الشرطة التركية اعتقلت ثلاثة مسؤولين كبار في حزب الشعوب الديمقراطي المؤيد للكورد ضمن عشرة أشخاص احتجزوا في عملية استهدفت مسلحين وذلك بعد بدء فتح قضية لنظر دعوى قضائية تهدف لإغلاق الحزب.

من جهة أخرى، قالت جمعية حقوق الإنسان في تركيا إن الشرطة داهمت منزل مديرها أوزتورك تورك دوغان صباح اليوم الجمعة وألقت القبض عليه. وأضافت الجمعية على تويتر أن محاميها يسعون للحصول على معلومات حول قضيته.

ورفع الادعاء التركي قضية أمام المحكمة الدستورية يوم الأربعاء لفرض حظر على حزب الشعوب الديمقراطي، في ذروة حملة بدأت منذ سنوات على ثالث أكبر حزب في البرلمان. ووصف الحزب هذه التحركات بأنها ”انقلاب سياسي“.

وقالت وكالة الأناضول للأنباء المملوكة للدولة إن الشرطة نفذت مداهمات متزامنة في أربعة أقاليم.

وأضافت أن أوامر صدرت بالقبض على 15 شخصًا.

وانتقدت الولايات المتحدة وأوروبا فتح القضية وقالتا إن هذا يقوض الديمقراطية، لكن المتحدث باسم الرئيس رجب طيب أردوغان قال إن حزب الشعوب الديمقراطي على صلة بحزب العمال الكوردستاني المحظور.