الشتاء يحرك تظاهرة "رباعية المطالب" في أحد اقضية السليمانية

شفق نيوز/ نظم عدد من مواطني قضاء دربنديخان التابع لمحافظة السليمانية، اليوم الأربعاء، وقفة احتجاجية وسط القضاء للمطالبة بتوفير الخدمات الأساسية وأبرزها توفير النفط الأبيض ومعالجة أسعار الغاز المنزلي.

وقال هاوري اسماعيل وهو مواطن من أهالي قضاء دربنديخان في حديث لوكالة شفق نيوز، إن "المواطنين تجمعوا، عصر اليوم، للمطالبة بالخدمات الاساسية والضرورية في فصل الشتاء لما لأجواء ومناخ دربنديخان من خصوصية في هذا الفصل".

وأضاف، أن "المحتجين طالبوا بتوزيع النفط الابيض على المواطنين بكميات مناسبة واسعار مرضية، كما طالبوا بالغاء العدادات الذكية التي وضعتها مديرية توزيع الكهرباء في السليمانية مع زيادة في ساعات تجهيز الكهرباء".

كما طالب المحتجون، بحسب المتظاهر بـ"توفير الغاز المنزلي ومعالجة مشكلة ارتفاع اسعار اسطوانات الغاز".

وبيّن هاوري اسماعيل أن "تركيب عدادات الكهرباء الذكية ، وتأخر إمدادات النفط ، ونقص الغاز ، وزيادة الأسعار، زاد من الاعباء على السكان".