الشتاء الـ11.. النازحون في دهوك يواجهون البرد والثلوج بلا نفط (صور)

شفق نيوز- دهوك

يعيش النازحون في محافظة دهوك أوضاعاً معيشية صعبة بعد موجة الثلوج الكبيرة التي هطلت على مناطق واسعة من المحافظة في الأيام الأخيرة، حيث تراكمت الثلوج وازدادت برودة الطقس في المخيمات وسط قلة الخدمات الأساسية وخاصة مادة النفط الأبيض التي يعتمد عليها الأهالي للتدفئة.

ويقول مدير دائرة الهجرة والمهجرين في دهوك، ديان جعفر، لوكالة شفق نيوز إن "الدائرة لم تستلم أي لتر من النفط الأبيض من وزارة الهجرة والمهجرين في الحكومة الاتحادية لغاية اليوم".

ويؤكد جعفر أن "المخاطبات أرسلت إلى الجهات المعنية عدة مرات لكن دون نتيجة، الأمر الذي يزيد من معاناة العوائل النازحة في ظل موجة البرد الحالية".

من جهته يقول سعيد بركات وهو نازح في مخيم داودية شمال محافظة دهوك لوكالة شفق نيوز، إن "هذه المرة هي الأولى منذ 11 عاماً التي يشاهد فيها تساقط الثلوج بهذه الكثافة، فقد وصل سمك الثلج داخل المخيم إلى نحو 60 سنتمتراً".

ويضيف أن "النازحين يعيشون في ظروف صعبة لأن كميات النفط قليلة، فقد استلموا 100 لتر فقط وزعتها منظمة كندية، وهذه الكمية لا تكفي لتدفئة الخيم التي تبقى باردة مما يزيد الخوف على الأطفال من الإصابة بالأمراض".

أما صاريا قاسم، وهي نازحة في المخيم نفسه فتقول لوكالة شفق نيوز، إن "الشتاء في هذه المناطق قاس جداً وخلال هذا العام لا توجد مساعدات كافية".

وتوضح أن "النازحين قضوا 11 شتاءً في ظروف قاسية داخل المخيمات، فيما لا يزال حلمهم الوحيد هو الحصول على الدعم اللازم والعودة إلى مناطقهم الأصلية عندما تسمح الظروف".