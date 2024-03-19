السيول تودي بحياة شخصين في دهوك (فيديو)

شفق نيوز/ أفاد العقيد بيوار عبد العزيز، المسؤول الإعلامي في دائرة إطفاء دهوك، يوم الثلاثاء، بوفاة شخصين نتيجة للفيضانات والسيول التي اجتاحت مدينة دهوك اليوم.

وقال عبد العزيز لوكالة شفق نيوز، إن "السيول في مدينة دهوك جرفت شخصين في منطقة نزراكي داخل المدينة ما أدى إلى وفاتهم"، مشيراً إلى أن "أكثر من 20 منزلاً تضررت بشكل كامل وعشرات السيارات تأثرت جراء الفيضانات في مناطق متعددة داخل المدينة"..

وأشار بيوار عبد العزيز إلى أن "المناطق الأكثر تأثراً هي التي تقع على ضفاف نهر هشكرو الذي يمر داخل المدينة".