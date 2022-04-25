السيولة المادية تضرب السليمانية وگرميان من جديد

شفق نيوز/ عادت من جديد مشكلة عدم توفر السيولة المالية إلى مصارف السليمانية وإدارة گرميان.

ووفقاً لرصد قام به مراسل وكالة شفق نيوز في السليمانية وگرميان فإنه لم يتم صرف رواتب وزارة الكهرباء والثقافة والإسكان والأعمار التي كانت ضمن جدول توزيع رواتب شهر آذار ليوم الأحد الموافق 24-4-2022.

واكد حيدر رياض وهو موظف في وزارة الثقافة في حديث لوكالة شفق نيوز، "كان من المفترض أن تصرف أمس الأحد رواتبنا لشهر آذار، لكن تم اخبارنا بعدم وجود السيولة المالية لتوزيع الرواتب، مبيناً أن ذات الأمر حدث في شهر شباط المنصرم، لكن تم صرف نصف راتب الشهر، واستكمل البقية بعد عطلة عيد نوروز.

وعن تأثير تأخير الرواتب على الحياة اليومية للمواطنين أكد حيدر أن "تأخير الراتب ولو ليوم واحد سيكون له آثار سلبية على حياتنا اليومية، فنحن ملزمون بدفع أجور المستلزمات الحياتية خصوصا ونحن في شهر رمضان الذي يتطلب مبالغ كبيرة لتوفير متطلباته".

وقال مصدر مطلع في مصرف شيروانه لوكالة شفق نيوز إن "سبب عدم صرف رواتب موظفي وزارة الكهرباء والثقافة والإسكان هو عدم وجود اي سيولة مالية كافية في المصرف".

وأضاف المصدر أن "كمية الأموال الواجب توفرها في المصرف لتوزيع الرواتب على تلك الوزارات هو قرابة مليار دينار لكن لم تتوفر أي مبالغ في المصرف بسبب عدم وصول اية مبالغ من مصرف الإقليم المركزي".

وتوقع مصدر آخر، "تأجيل صرف رواتب شهر آذار إلى ما بعد عطلة عيد الفطر بسبب عدم توفر الأموال الكافية".

وعن أسباب ازمة السيولة المالية في السليمانية بينت نائبة في برلمان الاقليم أن 193 مليون دولار من عائدات نفط الإقليم تذهب لمحافظة السليمانية لتوزيع الرواتب كما ويتطلب توفير 48 مليون دولار من الواردات الداخلية لمحافظة السليمانية حتى يتم توزيع الرواتب بصورة كاملة".

وقالت ليزا فلك الدين كاكائي النائب عن الحزب الديمقراطي في برلمان كوردستان، في بيان لها، إن "توفير الرواتب الشهرية بدون المبالغ التي ترسلها بغداد إضافة الى ما يتم الحصول عليها من واردات نفط الإقليم يتطلب ولكل شهر توفير مبلغ 64 مليون دولار من واردات أربيل و32 مليون دولار من واردات دهوك إضافة لحصة واردات النفط".

وأضافت أن "السليمانية ومناطقها تحتاج شهريا إلى 241 مليون دولار، ولهذا الشهر تم ارسال 193 مليون دولار من عائدات النفط والمتبقي هو 48 مليون دولار، وهذا يجب أن يجبى من واردات السليمانية الداخلية.

وأكدت ليزا أن "واردات السليمانية شهريا هي 105 ملايين دولار وهي تستطيع بصورة طبيعية صرف الرواتب ويتبقى 57 مليار دولار للخدمات.