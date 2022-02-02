السينما ضد الإرهاب في أربيل (صور)

شفق نيوز / السينما ضد الإرهاب، مهرجان تحتضنه مدينة أربيل عاصمة إقليم كوردستان، سنوياً، ويعرض مجموعة من الأفلام التي تحكي قصة الإرهاب الذي ضرب العراق بعد عام 2003.

النسخة السادسة من المهرجان، انطلقت بمشاركة 40 فيلماً قصيراً لمخرجين في العراق والوطن العربي وأمريكا وأوروبا.

وقال المخرج إياد جبار، نائب رئيس اللجنة المشرفة على المهرجان، لوكالة شفق نيوز، إن "المهرجان بنسخته الحالية تميز بمشاركة فنانين ونقاد ومختصين عراقيين، إلى جانب كون هذه النسخة هي الثالثة بعد أن تمكن العراق من تحرير أراضيه من سلطة داعش عسكرياً".

وأوضح جبار، أن "40 فيلماً شارك في هذا المهرجان، ومن دول عدة، بينها دول عربية وأوروبية وإيران"، لافتاً إلى أن "القضاء على الإرهاب عسكريا مهمة أنجزت في العراق، ولكن للإرهاب جذور وفكر يهدف القائمون على هذا المهرجان إلى معالجته من خلال توفير البيئة الملائمة للمخرجين بطرح إنتاجهم".

وخلص نائب رئيس اللجنة المشرفة على المهرجان، إلى القول إن "المهرجان فرصة لمخرجين شباب لطرح أعمالهم السينمائية وأفكارهم حول آفة الإرهاب، إلا أن هذه الفرصة لا تحظى بدعم يوازي حجم القضية التي يعالجها".