السيطرة على حريق داخل "فاميلي مول" في أربيل بعد إخلاء الموظفين

شفق نيوز– أربيل

أفاد مصدر محلي، مساء الثلاثاء، باندلاع حريق داخل "فاميلي مول" في مدينة أربيل، عاصمة إقليم كوردستان، ما أدى إلى إخلاء المبنى وإغلاق المحال التجارية.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، أن "الحريق اندلع قرب صالة السينما داخل المجمع التجاري"، مبينًا أن "الإدارة سارعت إلى إغلاق المحال وإخراج الموظفين حفاظاً على سلامتهم".

وأشار المصدر إلى أن "سبب الحريق يعود إلى تماس كهربائي"، لافتاً إلى أن "فرق الدفاع المدني بذلت جهوداً مكثفة للسيطرة على النيران ومنع امتدادها داخل المجمع".

وأكد لاحقاً أنه "تمت السيطرة الكاملة على الحريق دون تسجيل إصابات بشرية، واقتصرت الأضرار على الجوانب المادية".