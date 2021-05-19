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السياح ينعشون اسواق هورمان في كوردستان.. صور

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-05-19T14:36:54+0000
السياح ينعشون اسواق هورمان في كوردستان.. صور

شفق نيوز/ مع بداية الصيف الساخن.. أمضى سياح من مختلف مناطق وسط وجنوبي العراق عطلة عيد الفطر بأماكن اتسمت بالاجواء الباردة والاماكن الطبيعية الخلابة التي يتميز بها اقليم كوردستان.

وشهد هذا العام إنعاشاً لأسواق مناطق هورمان السياحية وخاصة في منتجع احمد أوا في محافظة حلبجة، والتي يرتادوها السياح من مختلف المناطق العراقية، بحثاً عن الاشياء الجميلة التي تنتج في تلك المناطق من الحلي والاكسسوارات والاعمال اليدوية الفلكلورية.

ويقول كمال جبار صاحب محل بيع الفلكلور الكوردي والهدايا لوكالة شفق نيوز، إن أسواقنا هذا العام جيدة، ولازال السياح يزورون منتجعنا رغم انتهاء العيد، مشيراً إلى أن الاجواء الطبيعية الجميلة تشجع السياح للبقاء لفترة اطول وشراء الهدايا لاقربائهم ومحبيهم.

ويضيف كمال، أن اغلب البضائع التي تباع هنا من الفلكلور الكوردي الذي يصنع باليد كالمسابح والاكسسوارات والاحذية والقبعات التي تتميز بالتطريز والرسومات الجميلة.

أما "هند عبدالله" وهي  من سكان بغداد، تقول وهي تبحث عن هدية لصديقتها، إن "الاجواء هنا جميلة وهادئة، مضيفة لوكالة شفق نيوز، أن الاسعار مناسبة جداً وتشجع المتبضعين لشراء الهدايا والمواد التجميلة التي يحتاجها البيت العراقي, ليكون مزيجا من الشمال الى الجنوب.

وبحسب تقديرات مديرية السياحة في محافظة حلبجة فقد وصل اعداد السياح الى اكثر من 75 الف سائح خلال ايام العيد.

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