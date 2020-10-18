السياح يتوافدون على دهوك بعد فك قيود كورونا

شفق نيوز/ اعلنت مديرية السياحة في دهوك، تزايد أعداد السياح الوافدين من عدة مناطق عراقية إلى المحافظة في إقليم كوردستان.

وقال ريبوار محمد مسؤول اعلام سياحة دهوك لوكالة شفق نيوز، إن المواقع السياحية في المحافظة شهدت زيادة في أعداد السياح الوافدين من وسط وجنوب العراق خلال الايام الاربعة الماضية، بعد قرار السماح للشركات السياحية بنقل السائحين عبر الحافلات.

وأضاف محمد، ان "اغلب السائحين هم من مدينتي بغداد الموصل"، كما أشار إلى أن "اكثر من ثمانين الف مواطن قدموا الى دهوك إجمالاً بقصد السياحة خلال أربعة أشهر".



ولفت مسؤول اعلام سياحة دهوك، إلى أن "المواقع السياحية تكبدت خسائر بقيمة 4 مليارات دينار هذا العام بسبب الإجراءات المتخذة في المحافظة للحد من انتشار فيروس كورونا".

يذكر ان مديرية سياحة دهوك كانت تخطط لزيادة أعداد السائحين هذا العام لأكثر من 700 ألف سائح الا ان الاجراءات الوقائية من فيروس كورونا حالت دون ذلك.



