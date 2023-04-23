السياح في أربيل.. تدفق لا يتوقف بعد تسهيلات كبيرة (صور)

شفق نيوز / مع حلول ثالث أيام عيد الفطر، تستمر موجات تدفق السياح من مختلف المحافظات الى مدينة أربيل عاصمة إقليم كوردستان، حيث شهدت المدينة إقبالاً كبيراً خلال الأيام القليلة الماضية.

وكانت وسط مدينة أربيل وقلعتها التاريخية، هي الوجهة الأساسية لمعظم السياح القادمين من محافظات وسط وجنوب البلاد.

وكالة شفق نيوز، استطلعت آراء السياح هناك، واتفقت معظم الردود على أن إقليم كوردستان، هو الوجهة السياحية الأساسية لهم.

وفي هذا الصدد، قال سجاد سامي (سائح قادم من بغداد)، إن "مدينة أربيل وجهة السياحة الأساسية لكل العراقيين، إذ يقصدها الكثير في جميع المناسبات والعطل الأسبوعية وذلك بسبب النظام الجميل داخل المدينة والنظافة والتطور العمراني، إضافة إلى المناظر الطبيعية الخلابة عند الخروج الى أطراف المدينة و رؤية الجبال و الوديان".

وكانت السلطات المحلية في مدينة أربيل، قد أعلنت عزمها تقديم الكثير من التسهيلات لدخول السياح خلال أيام العيد، وذلك وفق برنامج عمل مشترك بين الجهات المعنية.

بدورها، قالت أميرة ماجد (سائحة قادمة من البصرة)، إن "هناك العديد من التسهيلات قدمتها حكومة الإقليم للسياح الذين قدموا الى المدينة خلال أيام العيد حيث كانت تراعي التدفق الكبير للسياح والأعداد الهائلة دون عناء، وهذه كانت من الأمور الإيجابية خلال قصد عائلتها أربيل هذا العيد".

من جانبه، رأى مخلد عباس (سائح قادم من بغداد) أن "اختلاف اللغات لا يؤثر على كون المدينة وجهة سياحية، لأن أغلب اللوحات التعريفية مكتوبة باللغة العربية إلى جانب اللغة الكوردية، إضافة إلى وجود موظفين يتقنون اللغة العربية في الدوائر الحكومية عند مراجعتها، وهذا الأمر يسهل التواصل و لا يجعل اختلاف اللغة عائقاً أنام السياحة والاصطياف هنا".