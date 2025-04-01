السياحة في كوردستان.. أكثر من 3 آلاف مرفق واستثمارات تفوق 7.5 مليارات دولار

شفق نيوز/ يشهد قطاع السياحة في إقليم كوردستان نموًا ملحوظًا، مع توفر أكثر من 3,100 مرفق سياحي تشمل فنادق ومطاعم وشركات سياحية، إلى جانب استثمارات ضخمة تجاوزت 7.5 مليارات دولار خلال السنوات الخمس الماضية.

ويستعد الإقليم لاستقبال 100 ألف سائح يوميًا خلال عطلة العيد، مع فتح جميع المرافق السياحية أمام الزوار.

وقال المتحدث باسم هيئة السياحة في إقليم كوردستان، إبراهيم عبد المجيد، لوكالة شفق نيوز، إن الإقليم يضم 3,100 منشأة سياحية، منها نحو 1,000 مطعم، و480 فندقًا، و280 موتيلًا، وأكثر من 500 شركة سياحية، مما يعكس تطور القطاع السياحي في المنطقة.

وأضاف عبد المجيد، أن الإقليم يتمتع بقدرة استيعابية تصل إلى 100 ألف سائح يوميًا، مشيرًا إلى أنه تقرر فتح جميع المرافق السياحية خلال عطلة العيد لضمان استقبال الزوار في أفضل الظروف.

وأشار عبد المجيد، إلى أن حجم الاستثمارات في القطاع السياحي خلال السنوات الخمس الماضية بلغ 7 مليارات و509 ملايين دولار، مع تنفيذ 28 مشروعًا سياحيًا ضخمًا في عام 2024 وحده، بميزانية 322 مليون دولار، ما يعكس الاهتمام المتزايد بهذا القطاع الحيوي.

وتسعى حكومة إقليم كوردستان إلى تعزيز قطاع السياحة ليكون ركيزة اقتصادية أساسية، عبر تطوير المرافق السياحية وجذب المزيد من الاستثمارات، مما يجعل الإقليم وجهة سياحية بارزة في المنطقة.