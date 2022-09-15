السياحة في أربيل: نحو مليوني شخص زاروا المدينة في 9 أشهر

شفق نيوز/ ‏كشفت هيئة سياحة أربيل يوم الخميس، عن أعداد السياح الذين زاروا المدينة منذ بداية السنة الحالية.

‏وقال رئيس هيئة سياحة اربيل سيروان توفيق لوكالة شفق نيوز؛ ان "عدد السياح ارتفعت في محافظة أربيل بشكل ملحوظ مقارنة بالسنوات الماضية حيث بلغ العدد مليونا واحداً و810 آلاف شخص".

‏وأضاف توفيق؛ أن "اكثر من 383 ألف من مجموع عدد السياح الذين زاروه أربيل كانوا من الجنسيات الأجنبية غير العراقية".

‏وأكد أن حكومة الإقليم "تحاول في الوقت الحالي تطوير القطاع السياحي من خلال العديد من الإجراءات الإصلاحية وهذا ما تسببه بارتفاع عدد السياح".