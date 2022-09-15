السياحة في أربيل: نحو مليوني شخص زاروا المدينة في 9 أشهر

شفق نيوز/ كشفت هيئة سياحة أربيل يوم الخميس، عن أعداد السياح الذين زاروا المدينة منذ بداية السنة الحالية.
وقال رئيس هيئة سياحة اربيل سيروان توفيق لوكالة شفق نيوز؛ ان "عدد السياح ارتفعت في محافظة أربيل بشكل ملحوظ مقارنة بالسنوات الماضية حيث بلغ العدد مليونا واحداً و810 آلاف شخص".
وأضاف توفيق؛ أن "اكثر من 383 ألف من مجموع عدد السياح الذين زاروه أربيل كانوا من الجنسيات الأجنبية غير العراقية".
وأكد أن حكومة الإقليم "تحاول في الوقت الحالي تطوير القطاع السياحي من خلال العديد من الإجراءات الإصلاحية وهذا ما تسببه بارتفاع عدد السياح".