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السياحة في أربيل: نحو مليوني شخص زاروا المدينة في 9 أشهر

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-09-15T09:38:18+0000
السياحة في أربيل: نحو مليوني شخص زاروا المدينة في 9 أشهر

شفق نيوز/ ‏كشفت هيئة سياحة أربيل يوم الخميس، عن أعداد السياح الذين زاروا المدينة منذ بداية السنة الحالية. 

‏وقال رئيس هيئة سياحة اربيل سيروان توفيق لوكالة شفق نيوز؛ ان "عدد السياح ارتفعت في محافظة أربيل بشكل ملحوظ مقارنة بالسنوات الماضية حيث بلغ العدد مليونا واحداً و810 آلاف شخص". 

‏وأضاف توفيق؛ أن "اكثر من 383 ألف من مجموع عدد السياح الذين زاروه أربيل كانوا من الجنسيات الأجنبية غير العراقية". 

‏وأكد أن حكومة الإقليم "تحاول في الوقت الحالي تطوير القطاع السياحي من خلال العديد من الإجراءات الإصلاحية وهذا ما تسببه بارتفاع عدد السياح".

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