السياحة في دهوك تنتعش وسط أجواء ربيعية ومروج خضراء (صور)

شفق نيوز- دهوك

بعد موسم مطري انعش جبال ووديان محافظة دهوك، والهدوء النسبي في المنطقة بعد التوترات التي رافقت الحرب الأميركية - الإيرانية، بدأت الحياة تدب مرة أخرى في مناطق دهوك السياحية بإقبال ملحوظ من أهالي جنوب ووسط العراق.

وفي هذا الصدد، أكد رئيس رابطة المطاعم والفنادق في محافظة دهوك إحسان شيخ عيسى، أن الحركة السياحية في اقليم كوردستان بدأت تشهد انتعاشا ملحوظا بعد انتهاء امتحانات المراحل الابتدائية والمتوسطة في وسط وجنوب العراق، مشيرا إلى وصول أعداد جيدة من الجروبات السياحية إلى المحافظة خلال اليومين الماضيين.

وقال شيخ عيسى، لوكالة شفق نيوز، إن "نسبة الإشغال الفندقي في دهوك بلغت نحو خمسين بالمئة، وهي تشهد ارتفاعا تدريجيا"، متوقعا أن تستقبل المحافظة أعداداً أكبر من السياح خلال الأيام المقبلة.

وأوضح أن "عدة عوامل كانت وراء تراجع أعداد السياح خلال الفترة الماضية من بينها التوترات في المنطقة واستمرار الدوام المدرسي، إلى جانب الأوضاع الاقتصادية في العراق، الأمر الذي دفع الكثير من العائلات إلى تأجيل رحلاتها السياحية".

وأكد أن "المناطق السياحية في إقليم كوردستان ما تزال تحافظ على مكانتها كوجهة مفضلة للسياح القادمين من وسط وجنوب العراق" متوقعا أن يشهد الموسم الحالي حركة سياحية جيدة إذا استمرت الأوضاع مستقرة.

وفي مقابلات أجرتها شفق نيوز، مع عدد من السياح القادمين من وسط وجنوب العراق، أعربت، السائحة هالة عباس، عن اعجابها بالأجواء الطبيعية في دهوك مؤكدة أن "الطبيعة الخضراء هذا العام مختلفة بسبب كثرة الأمطار".

وقالت عباس أن "الأجواء في دهوك تختلف كثيراً عن العاصمة بغداد، حيث لا يزال الطقس باردا نسبيا رغم دخول شهر أيار الأمر الذي شجع الكثير من العوائل على زيارة المنطقة".

من جانبه، قال السائح فالح علي، إن "بعض المواقع السياحية لم تفتتح بشكل كامل حتى الآن بسبب استمرار الأمطار لفترة طويلة"، متمنيا من الجهات المحلية المسؤولة، الإسراع في تهيئة المواقع السياحية خاصة في مناطق قضاء العمادية.

وتشهد دهوك نشاطا واسعا في السياحة الداخلية حيث يقصد الآلاف من الأهالي المناطق الطبيعية خلال أيام العطل للاستمتاع بأجواء الربيع التي حولت الطبيعة إلى مساحات خضراء واسعة.

وقالت نارين التي خرجت برفقة عائلتها إلى أحد المواقع الطبيعية لوكالة شفق نيوز، إن "العائلات تتوجه منذ ساعات الصباح الأولى إلى الطبيعة لقضاء يوم كامل وسط الأجواء الربيعية وتحضير المأكولات الكوردية المحلية وارتداء الأزياء التقليدية الملونة".

بدوره، دعا المواطن وارفين جميل، إلى توفير خدمات أفضل في المناطق الطبيعية، مشيرا إلى غياب أماكن جمع النفايات والحمامات العامة رغم الإقبال الكبير من المواطنين، مطالبا بالحفاظ على نظافة البيئة والطبيعة في المحافظة.