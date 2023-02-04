السياحة تنعش هورامان وتنحسر في السليمانية (صور)

شفق نيوز / مع بداية شهر شباط الجاري، ومع بدء تساقط الثلوج في مناطق متفرقة من إقليم كوردستان، شهدت المناطق تبايناً من حيث أعداد الوافدين إليها.

فاخر محمد، أحد المواطنين الذين توجه إلى "هورامان" للاستمتاع بمناظر تساقط الثلوج هناك، قال لوكالة شفق نيوز، إن "الأجواء الجميلة دفعته للمجيء هنا مع أُسرته لقضاء أوقات ممتعة ومشاهدة المناظر الخلابة".

وأضاف محمد: "نشاهد توافد الكثير من الأُسر إلى هورامان، وبعضها من خارج هذه المدينة، وهذا شيء مفيد للمنطقة إذا ما تم إنشاء مشاريع استثمارية سياحية فيها".

أما السائح محمد حسين، فتحدث للوكالة بالقول، إن "زيارة أماكن تساقط الثلوج في الوقت الحالي لا يكلف المبلغ الكبير نظراً لافتقار المنطقة لمرافق سياحية على قدر كبير من الأهمية، وفي حالة التفات الحكومة نحوها فحتما سيكون هناك قطاعاً كبيراً من المرافق السياحية التي ستعزز مبدأ التنافس واستقطاب ليس الأفواج المحلية فحسب، بل السياح الأجانب أيضاً".

وفي السليمانية، رأى محمود توفيق، رئيس اتحاد الفنادق في محافظة السليمانية، خلال حديث خاص مع الوكالة، أن "الأيام الماضية شهدت تراجعاً في أعداد السياح"، مرجعاً السبب إلى "ارتفاع سعر الدولار في الأسواق وانشغال الأُسر في الوسط والجنوب بامتحانات نصف السنة، وتأخر تساقط الثلوج هذا العام".

وأضاف توفيق، أن "غلق النوادي الأهلية التي لم تؤثر بشكل كبير كما يتوقع الناس، إلا أن لهذه الأماكن سياح يقصدونها"، مبيناً أن "الإقبال على الفنادق السياحية من قبل السياح في السليمانية خلال شهر كانون الأول تراوح بين 25 ٪ إلى 35٪ من الطاقة الاستيعابية للفنادق، وهذا أقل من السنوات الماضية".