"السويسري" عملة عراقية "منقرضة" ما زالت حية في سوق الماشية بكوردستان (صور)

على الرغم من مضي أكثر من 35 عاماً على انتهاء قيمة العملة العراقية القديمة والتي كانت معروفة محلياً بـ"السويسري"، واستبدالها بالعملة "الطبع" التي قام النظام السابق بطبعها محلياً ولم تكن لها قيمة نقدية خارج الحدود، ومن ثم إصدار العملة الحالية المتداولة بعد عام 2003، إلا أن سوق المواشي في إقليم كوردستان ما زال يعتمد "الدينار السويسري" كوحدة قياس مالية في تعاملاته.

و"الدينار السويسري" هو العملة العراقية التي كانت معتمدة داخل البلاد وخارجها حتى تسعينيات القرن الماضي قبل أن يقوم النظام السابق باستبداله بـ"العملة الطبع"، وبعد استقلال إقليم كوردستان عن سلطة ذلك النظام عام 1991 بقي يتعامل بالعملة السابقة "السويسري" حتى سقوطه عام 2003، وكان "الدينار السويسري" يعادل نحو 150 دينار من العملة "الطبع".

ويكشف غازي قبان، وهو بائع مواشي، في حديث لوكالة شفق نيوز، عن طبيعة هذه التعاملات التي تبدو غريبة لمن هم خارج هذا الوسط، قائلاً: "بالنسبة للتعاملات المالية بالمواشي، نعتمد الاحتساب بالعملة القديمة وليس بالعملة الحالية، فعلى سبيل المثال نقول إن سعر الكيلوغرام الواحد من اللحم يبلغ 60 ديناراً (وفق الحساب القديم)، وهو ما يعادل فعلياً 9 آلاف دينار بالعملة المتداولة حالياً".

ويوضح قبان أن "السبب في ذلك يعود إلى أن فئة واسعة من بائعي المواشي، خاصة كبار السن منهم، لم يعتادوا على التعامل بالأرقام الكبيرة للعملة الحالية، ولا يزالون يجدون في العملة القديمة لغة أسهل وأوضح في تقدير القيمة".

وعلى الرغم من هذا الاعتماد في "الاحتساب"، يؤكد قبان أن التسليم والاستلام الفعلي للأموال يتم حصراً بالعملة العراقية الحالية، مشدداً على أن العملة القديمة هي مجرد "وحدة حسابية" لتحديد السعر فقط.

من جانبه، يؤكد فيصل عبد الله، أحد العاملين في السوق، أن هذا التقليد لا يقتصر على مربي المواشي الكورد فحسب، بل يمتد ليشمل شريحة واسعة من الزبائن العرب الذين يقصدون السوق.

ويقول فيصل لوكالة شفق نيوز: "لا مشكلة لدي في الاحتساب بالعملة القديمة، فالأمر أصبح ممارسة روتينية ليس فقط لدينا، بل حتى لدى العديد من المواطنين العرب الذين يأتون إلينا ويطلبون صراحة الاحتساب بالعملة القديمة".

ويضيف: "لا يمثل الأمر عائقاً لي شخصياً لأنني أتقن الطريقتين؛ حيث نقوم عادة بضرب المبلغ المحتسب بالعملة القديمة في الرقم 150، لنحصل مباشرة على الناتج بالعملة الجديدة"، مشيراً إلى أن هذه المعادلة الحسابية البسيطة باتت "لغة السوق" التي تذلل عقبات التفاهم المالي بين مختلف الأطراف.