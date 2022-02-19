السويد تؤكد لرئيس إقليم كوردستان: داعش لا يزال خطرا وسنواصل محاربته

شفق نيوز/ أكدت وزيرة الخارجية السويدية آن ليند، يوم السبت، على أن حكومة بلادها ستواصل جهودها ضمن التحالف الدولي لمحاربة تنظيم داعش الذي قالت إنه لا يزال يشكل خطرا.

جاء حديث الوزيرة السويدية، خلال لقائها مع رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني على هامش مؤتمر الأمن في مدينة ميونخ الألمانية.

وقالت رئاسة إقليم كوردستان في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن وزيرة الخارجية السويدية أفادت بأنها تخطط مع وزراء آخرين في بلادها لزيارة إقليم كوردستان مرة أخرى مستقبلاً.

وأكدت أن السويد ستبقى ضمن التحالف الدولي للقضاء على داعش لأن الأخير لا يزال يشكل تهديداً وخطراً ومن المهم أن تستمر جهود القضاء عليه.

من جانبه، أثنى بارزاني على مواقف ومساعدات ومعونات السويد لإقليم كوردستان، واتفق معها على أن القضاء النهائي على داعش يحتاج إلى التعاون المشترك، مشيراً إلى التنسيق بين البيشمركة والجيش العراقي لمواجهة داعش.

وبحث الاجتماع أيضاً التطورات في أوكرانيا وتأثيرها على الأوضاع في أوروبا، وجهود تشكيل الحكومة العراقية الجديدة، وقرار المحكمة العليا الاتحادية الخاص بقانون النفط والغاز في إقليم كوردستان، أوضاع سوريا ومجموعة مسائل تحظى بالاهتمام المشترك للجانبين.