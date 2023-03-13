السويد تحتضن "ملتقى يوتوبوري" الخامس للشعر الكوردي

شفق نيوز/ بمشاركة العديد من الشعراء والكتاب الكورد انعقد "ملتقى يوتوبوري" الخامس للشعر الكوردي في السويد

وقال الكاتب والمختص في الشأن الثقافي الكوردي منصور جهاني في حديث لوكالة شفق نيوز، ان جمعية الفنون الجميلة في يوتوبوري وفي اطار آليات نشاطاتها الادبية والثقافية السنوية، أقامت الملتقى الخامس للشعر الكوردي "يوتوبوري Goteborg" بمشاركة العديد من الشعراء والكتاب الكورد تحت شعار "الشعراء اصحاب الخبرة والملكات العصرية" في قاعة "فولكت هيوس Folkets Hus Hammarkullen" في مدينة يوتوبوري في السويد، مبينا ان الملتقى لاقى ترحيبا من قبل الكورد في المدن السويدية والبلدان الخارجية.

واضاف ان الشعراء المشاركون في الملتقى الشعري الكوردي الخامس في يوتوبوري هم كل من: خاله حمه، كوران مريواني، بشكو نجم الدين، مريوان حلبجيي، كاوه زريفي، حكيم رضا، سروه عثمان، روزا ياسر، وبناز عمر".

وأشار الى ان الملتقى بدأ بكلمة من قبل رئيس جمعية الفنون الجميلة في يوتوبوري شمال ابراهيم زاده وقدم خلاله عازف العود الكوردي الفنان القدير آسو ديلان مقطوعة موسيقية، مضيفا أنه تم عرض سيرة حياة الشعراء المشاركين على شاشة عرض القاعة وتناوب على قراءة قصائدهم، فيما قام بأعمال الديكور والشؤون التقنية نوزاد باهر.

ونوه إلى انه على هامش الملتقى تم افتتاح معرض للكتاب الكوردي من قبل "مجموعة الأعمال الفطرية" التي تمت دعوتها من الدنمارك، مبينا ان ايرادات المعرض خصصت لمساعدة الفقراء والمتعففين.

واكد انه جرى في ختام الملتقى توزيع الجوائز والشهادات التقديرية على المشاركين من قبل رئيس الجمعية محمد قادر وأعضاء الهيئة ومدير وإداريي الجمعية، مع الإشادة بجهودهم ومساعيهم.