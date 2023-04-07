السوق الرمضاني يفتح أبوابه في اربيل بمشاركة محلية (صور)

شفق نيوز/ انطلقت في مدينة اربيل عاصمة اقليم كوردستان، يوم الجمعة، فعاليات السوق الرمضاني بمشاركة محلية.

وقالت أم سامان التي شاركت في السوق لوكالة شفق نيوز، "ابيع في هذا السوق الخبز التقليدي حيث تقوم بصناعته وبيعه بأسعار مناسبة للزبائن وذلك بمناسبة شهر رمضان لان الخبز التقليدي الكوردي يُعد اساسا على المائدة الكوردية خلال شهر رمضان".

وبدوره قال محمود عمر الذي شارك في المعرض لوكالة شفق نيوز، إن "السوق يعرض العديد من المنتجات واتيت الى هنا للتبضع وشراء مستلزمات شهر رمضان من المواد الغذائية وغيرها التي يتم بيعها هنا".

وأضاف أن "من المهم هنا اسعار المواد التي يتم بيعها في هذا السوق فهي مناسبة والبعض منها ارخص من نظيراتها في الأسواق العادية".

وقال مراسل شفق نيوز، إن السوق يتضمن بيع المخبوزات والالبان والاجبان والحلويات والعصائر اضافة الى اعمال يدوية محلية، مشيرا الى ان السوق سيستمر لمدة ثلاثة أيام.