السوداني يوافق على تعيين خريجي جامعات اقليم كوردستان

شفق نيوز/ اعلنت النائبة عن محافظة السليمانية نرمين معروف، يوم الاثنين، عن موافقة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني على تعيين بعض خريجي جامعات وكليات حكومة إقليم كردستان.

وقالت عضو اللجنة المالية النيابية، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "قرار التعيين سيشمل الخريجين الأوائل من الجامعات والكليات في إقليم كوردستان وحاملي الشهادات العليا، للتعيين من قبل الحكومة المركزية حسب اختصاصهم وتخضع رواتبهم لبغداد".

وأضافت أن "السوداني وافق على الطلب وقد أكدت وزيرة المالية انه سيتم تعيين الخريجين الاوائل".

وبحسب النائبة، فإن عدد الخريجين الأوائل وحملة الشهادات العليا بالاقليم يزيد عن 10 آلاف خريج.