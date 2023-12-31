السوداني يقدم موازنة 2024 الى البرلمان الشهر المقبل ويعد بحل مشكلة رواتب كوردستان

شفق نيوز/ كشف ممثلو المعلمين المعترضين في السليمانية، يوم الأحد، عن تفاصيل لقائهم برئيس مجلس الوزراء الاتحادي محمد شياع السوداني والوعود التي أطلقها لتحسين الأوضاع المعاشية لمواطني كوردستان أسوة بباقي المحافظات العراقية.

وقال دلشاد ميراني ممثل المعلمين المعترضين خلال مؤتمر صحفي عقده في السليمانية، وحضرته وكالة شفق نيوز، إنه "خلال زيارة وفد من المعلمين والموظفين والمتقاعدين لرئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني يوم امس السبت تم تقديم مذكرة تحمل جميع هموم ومطالب مواطني الإقليم".

وأضاف أن "رئيس الوزراء وعد بحل مشكلة الرواتب مطلع العام المقبل، وأكد على أن قانون الموازنة سيقدم يوم التاسع من كانون الثاني للبرلمان وفيه حل للكثير من المشاكل".

وبين أن "السوداني وعد بفتح فروع لمصرفي الرشيد والرافدين في الإقليم وضمان مساواة حقوق المواطنين في كوردستان أسوة بمواطني المحافظات العراقية الاخرى ومعالجة مشكلة أسعار الوقود والضغط على حكومة الإقليم لحل مشكلة العلاوات والترفيعات".

وعن عودة الدراسة في مدارس السليمانية أكد ميراني، أن "العودة مقرونة بتنفيذ الوعود من قبل الجهات الحكومية".

وينفذ المعلمون والمحاضرون في السليمانية وعدد من مناطق كوردستان، إضرابا عن الدوام منذ بدء العام الدراسي الجديد في الثالث عشر من شهر أيلول الماضي، وذلك على خلفية تأخير صرف رواتب الموظفين بسبب تعثر المفاوضات مع بغداد لصرف حصة الإقليم من الموازنة الاتحادية للعام الحالي.