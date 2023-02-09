السوداني يفتح أبواب العراق أمام الشركات الإماراتية: لدينا مشاريع إستراتيجية كبرى

شفق نيوز/ حثّ رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، مساء اليوم الخميس، رجال الأعمال والشركات الإماراتية على التوجه نحو العراق لاغتنام الفرص الإستراتيجية الكبرى المتوفرة.

وذكر المكتب الإعلامي للسوداني في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن الأخير التقى في أبو ظبي عدداً من رجال الأعمال الإماراتيين ورؤساء الشركات البارزة، وذلك على هامش زيارته الرسمية لدولة الإمارات العربية المتحدة.

وشهد اللقاء استعراض الآفاق المتاحة للاستثمار والتعاون الاقتصادي مع العراق، والفرص التي تهيؤها الحكومة من أجل إطلاق المشاريع الاستراتيجية الكبرى، ومشاريع إعمار البنى التحتية المتنوّعة في مختلف المدن العراقية.

وأشار السوداني إلى انفتاح العراق على جميع أشكال التبادل والشراكة التجارية والاقتصادية، وكل ما من شأنه تقديم الخدمات للمواطنين وتطوير مستواها، والمجالات التي يمكن من خلالها للشركات في دولة الإمارات العربية المتحدة أن تعقد شراكة استثمارية طويلة الأمد، وتهيئ البيئة الاستثمارية المستقرة في السوق العراقية.

وجرى اللقاء بحضور الوفد الرسمي المرافق للسوداني، كما ضم رئيس شركة موانئ دبي العالمية سلطان أحمد بن سليم، ورئيس شركة ابو ظبي الوطنية للطاقة جاسم حسين ثابت، ورئيس شركة "إعمار" العقارية محمد علي العبار، ورئيس شركة "روتانا" ناصر النويس، ورئيس شركة أبو ظبي لطاقة المستقبل "مصدر" محمد جميل الرمحي، ورئيس مجموعة "اللولو" الدولية يوسف العلي، ورئيس شركة الخليج للصناعات الدوائية "جلفار" عصام فاروق أحمد، وعدداً آخرَ من رجال الأعمال ورؤساء الشركات الإماراتية المختلفة.