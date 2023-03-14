السوداني يشيد بجهود نيجيرفان بارزاني لتقريب وجهات النظر

شفق نيوز/ أشاد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، مساء اليوم الثلاثاء، بجهود رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني في تقريب وجهات النظر بين القوى السياسية.

وذكر بيان لرئاسة الاقليم ورد لوكالة شفق نيوز، ان بارزاني استقبل مساء اليوم، السوداني والوفد المرافق له، وبحث الجانبان آخر المستجدات في العلاقات بين أربيل وبغداد والوضع الراهن في العراق تبادلا وجهات النظر حول التحديات.

وعبر بارزاني عن شكره لرئيس الوزراء السوداني على استكمال اجراءات تحويل حلبجة الى محافظة واقرار مشروع قانون الموازنة العراقية للسنوات الثلاث المقبلة للتصويت عليها في مجلس النواب.

كما أعرب عن دعمه الكامل لرئيس الوزراء السوداني والحكومة الاتحادية العراقية، معتبرا ان الاعمال التي قام بها السوداني في برنامجه الحكومي حتى الآن "إيجابية ومحل امل".

من جهته، اشاد السوداني بدور نيجيرفان بارزاني في التقريب بين الاطراف السياسية وعلاقاته مع القوى والاحزاب والمكونات العراقية وجهوده وخطواته للوحدة والتفاهم.

وشدد السوداني على أن استقرار وأمن تطور العراق، بما في ذلك إقليم كوردستان، مرتبط ببعض، معتبرا تحويل حلبجة الى محافظة "خدمة صغيرة للجريمة المرتكبة بحقها".

واتفق الجانبان على أهمية التضامن والوحدة بين القوى والطوائف العراقية للحفاظ على الاستقرار السياسي في البلاد وحل القضايا بين أربيل وبغداد على أساس الدستور، وشددا ايضا على أهمية القطاع الخاص ودوره في تطوير البلاد في مختلف المجالات.

كما بحث الاجتماع العلاقات بين العراق وإقليم كوردستان مع دول الجوار وآخر المستجدات في المنطقة بشكل عام.

وبعد الاجتماع عقد الرئيس بارزاني ورئيس الوزراء السوداني اجتماعا اخر مع قادة القوى والأحزاب السياسية وممثلي المكونات الدينية والعرقية في إقليم كوردستان، حيث تبادلوا وجهات النظر حول الوضع الراهن في العراق وإقليم كوردستان.