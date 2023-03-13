السوداني يزور اقليم كوردستان

شفق نيوز/ يزور رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، يوم غد الثلاثاء، إقليم كوردستان للاجتماع مع المسؤولين الكوردستانيين.

وقال عضو الحزب الديمقراطي الكوردستاني وفاء محمد لوكالة شفق نيوز، إن السوداني سيلتقي في أربيل كل من الزعيم الكوردي مسعود بارزاني، رئيس الاقليم نيجيرفان بارزاني، ورئيس وزراء الإقليم مسرور بارزاني، على أن يقصد السليمانية فيما بعد للمشاركة في ملتقى الجامعة الأميركية".

وأضاف أن الزيارة ستتضمن التباحث حول الأوضاع السياسية وعلاقة حكومة الإقليم مع الحكومة الاتحادية وخاصة مسألة النفط والغاز وزيارة الوفود الكوردي الى بغداد.