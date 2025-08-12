السوداني يرعى مشروعاً للشباب في السليمانية

شفق نيوز- السليمانية

شهدت محافظة السليمانية، يوم الثلاثاء، انطلاق مبادرة "مشروع ريادة الشباب" التي أطلقها المجلس الأعلى للشباب في العراق، برعاية رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، بهدف تمكين الشباب وإشراكهم في قيادة الحراك الاقتصادي والتجاري، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للشباب.

وقال المدرب المعتمد في المشروع، رامي سعد، في مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز، إن المبادرة انطلقت من السليمانية عبر توزيع استمارات على أعداد كبيرة من الشباب، تمهيداً لإدخالهم في برامج تدريبية متخصصة تؤهلهم لإدارة وتنفيذ مشاريع اقتصادية وتجارية كبرى، قادرة على إحداث تغيير ملموس في واقع التنمية في محافظتي السليمانية وحلبجة.

ويتضمن البرنامج، إقامة معسكر تدريبي مكثف للشباب المشاركين، يتناول مهارات الإدارة، وآليات إعداد خطط العمل، وجذب الاستثمارات، إلى جانب التعرف على التجارب الناجحة في مجال ريادة الأعمال.

وعقب انتهاء المرحلة التدريبية، سيتم دعوة شركات كبرى عراقية وعربية وأجنبية للاطلاع على أفكار ومشاريع الشباب، بما يفتح المجال أمام تبادل الخبرات، واستقطاب الاستثمارات، وتوفير فرص شراكة حقيقية تعزز قدرة هذه المشاريع على النمو والاستدامة.

وتأتي هذه الخطوة في ظل تحديات اقتصادية ومعيشية تواجه الشباب العراقي، إذ تشير تقديرات البنك الدولي إلى أن معدل بطالة الشباب في العراق يتجاوز 27%، فيما يعاني العديد منهم من ضعف فرص العمل وغياب بيئة داعمة للمشاريع الناشئة.

يذكر أن اليوم العالمي للشباب، الذي يصادف 12 آب/أغسطس من كل عام، يمثل فرصة لتسليط الضوء على قضايا الشباب، وتشجيع المبادرات التي تستثمر طاقاتهم في مجالات التنمية المستدامة.