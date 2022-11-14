السوداني يتعهد للبيشمركة باستمرار الاتفاقات السابقة وتمتينها

شفق نيوز/ تعهد رئيس الحكومة محمد شياع السوداني لوفد رفيع من وزارة البيشمركة في حكومة اقليم كوردستان، اليوم الاثنين، بالاستمرار في العمل وفقا للخطط المشتركة السابقة بين قوات البيشمركة والقوات الامنية العراقية والعمل على تحسينها وتمتينها للسنوات المقبلة.

وجاء في بيان لوزارة البيشمركة ورد لوكالة شفق نيوز، ان وفدا رفيعا من الوزارة برئاسة رئيس اركان البيشمركة الفريق الركن عيسى عزير زار بغداد وعقد عدد من الاجتماعات مع كبار المسؤولين وفي مقدمتهم رئيس الحكومة محمد شياع السوداني ووزير الداخلية عبدالامير الشمري.

واضاف البيان ان الوفد في أول اجتماعاته التقى رئيس الحكومة محمد شياع السوداني وقدم رئيس الوفد التهاني للسوداني بمناسبة تسنمه رئاسة الحكومة والقيادة العامة للقوات المسلحة وتمنى له النجاح في مهمته الجديدة والتمكن من زيادة استتباب الأمن والاستقرار وانتعاش الاقتصاد العراقي لخدمة الشعب العراقي بصورة عامة وكذلك العمل على تحسين العلاقات بين بغداد واربيل.

واضاف البيان ان السوداني من جهته تعهد انه سيستمر وفقا للخطط المشتركة السابقة بين قوات البيشمركة والقوات الامنية العراقية وسيعمل على تحسينها وتمتينها للسنوات المقبلة.

وافاد البيان ان رئيس أركان البيشمركة والوفد المرافق له زاروا بعدها وزارة الداخلية العراقية حيث كان في استقبالهم وزير الداخلية الفريق الاول الركن عبدالامير الشمري، مبينا ان عزير قدم التهاني للشمري بمناسبة تسنمه منصبه الجديد وتمنى له النجاح في مهامه الجديدة وأن يتمكن من الحفاظ على الأمن ووحدة الصف العراقي.

وتابع البيان ان وفد البيشمركة زار بعدها وزارة الدفاع وتم استقباله من قبل وزير الدفاع ثابت محمد العباسي وقدم عزير له التهاني بمناسبة تسنمه مهام منصبه متمنيا النجاح في مهمته الجديدة وأن يكون له الدور في تحسين العلاقات بين وزارتي الدفاع والبيشمركة من أجل زيادة ترسيخ الأمن والاستقرار في جميع المناطق العراقية.

واشار البيان الى الوفد زار بعدها رئيس أركان الجيش العراقي الفريق أول ركن عبد الامير يار الله، مبينا ان الجانبين تباحثا حول التعاون والتنسيق بين الجانبين وتعهد يار الله ان يكون متعاونا في مجال تنمية رفع قدرات البيشمركة في مجالات التدريب والتأهيل وكذلك رفع التعاون والتنسيق الأمني المشترك من اجل تحسين الاوضاع الامنية في المنطقة.

ونوه البيان الى وفد وزارة البيشمركة زار بعدها قيادة العمليات المشتركة وتم استقباله من قبل معاون قائد العمليات المشتركة الفريق الركن قيس المحمداوي، وقدم الوفد التهاني للمحمداوي بمناسبة تسنمه مهام منصبه متمنيا ان يستمر الجانبان في العلاقات الايجابية المشتركة.

وكان آخر لقاء للوفد بحسب البيان مع جهاز مكافحة الارهاب العراقي حيث تم استقباله من قبل رئيس الجهاز الفريق اول ركن عبدالوهاب الساعدي واكد الجانبان على ضرورة زيادة التنسيق والتعاون بين الجانبين من اجل استتباب الامن والاستقرار في العراق.