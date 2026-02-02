السوداني وطالباني يؤكدان أهمية حسم منصب رئاسة الجمهورية

شفق نيوز- السليمانية

أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي في حكومة تصريف الأعمال محمد شياع السوداني، ورئيس حزب الاتحاد الوطني الكوردستاني بافل طالباني، مساء اليوم الاثنين، على أهمية حسم منصب رئاسة الجمهورية والمضي بإكمال الاستحقاقات الدستورية.

جاء ذلك خلال لقاء السوداني ببافل طالباني في محافظة السليمانية يرافقه وفد الإطار التنسيقي، الذي ضم؛ الأمين العام لمنظمة بدر هادي العامري، ورئيس ائتلاف الأساس محسن المندلاوي، والأمين العام للإطار عباس راضي.

وبحسب بيان لمكتب السوداني ورد لوكالة شفق نيوز فقد شهد اللقاء استعراض مجمل الأوضاع والمستجدات على الصعيدين الوطني والإقليمي، والتأكيد على أهمية حسم منصب رئاسة الجمهورية والمضي بإكمال الاستحقاقات الدستورية، بتشكيل حكومة تعبر عن تطلعات جميع العراقيين وتُكمل مسيرة الإصلاح والإعمار والنهضة التنموية التي شهدها العراق في السنوات القليلة الماضية.

كما تطرق اللقاء إلى ضرورة توحيد المواقف والرؤى الوطنية إزاء مختلف التحديات، خصوصاً في ظل الأوضاع الراهنة التي تشهدها المنطقة.

وفي وقت سابق من اليوم بحث الزعيم الكوردي مسعود بارزاني، ووفد الإطار التنسيقي، حسم انتخاب رئيس الجمهورية وتشكيل الحكومة الاتحادية الجديدة.

وذكر بيان لمقر إقامة بارزاني، ورد لوكالة شفق نيوز، أن الأخير استقبل وفداً رفيع المستوى من الإطار التنسيقي، ضم رئيس ائتلاف الإعمار والتنمية، محمد شياع السوداني، والأمين العام لمنظمة بدر، هادي العامري، ورئيس ائتلاف الأساس، محسن المندلاوي، والأمين العام للإطار التنسيقي، عباس راضي.

وجرى خلال اللقاء تسليط الضوء على الأوضاع السياسية في العراق، والخطوات المتعلقة بالعملية السياسية وانتخاب رئيس الجمهورية، إلى جانب تشكيل الحكومة العراقية الاتحادية الجديدة.

وفيما يتعلق بملف رئاسة الجمهورية، شدد بارزاني على أن منصب رئيس الجمهورية هو من حصة الكورد، ولا بد من وضع وتثبيت آلية محددة لانتخابه، لتفادي تأزُّم العملية السياسية مع كل عملية انتخاب، من خلال اختيار مرشح رئاسة الجمهورية وفق تلك الآلية.

وصباح اليوم الاثنين، وصل إلى مدينة أربيل وفد رفيع المستوى من الإطار التنسيقي للتباحث بشأن حسم انتخاب رئيس الجمهورية، والبدء بخطوات تشكيل الحكومة الاتحادية الجديدة.