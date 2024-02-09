السهر بطعم مختلف في أربيل مع "أكلة الباجة" الشهيرة (صور)

شفق نيوز/ مع فصل الشتاء يرتاد العديد من المواطنين المطاعم الشعبية في أربيل عاصمة إقليم كوردستان لتناول أكلة "الباجة" العراقية الشهيرة حيث يذهبون في أوقات متأخرة من الليل.

ويقول مهند المصلاوي، صاحب أحد مطاعم الباجة في أربيل، لوكالة شفق نيوز إن "الناس يقبلون على تناول أكلة الباجة في ساعات متأخرة من الليل ولغاية الصباح الباكر حيث يأتي الكثير من أهالي أربيل إضافة إلى العرب المقيمين في المدينة".

ويضيف "المرحلة الأولى من تحضير الباجة للزبائن هي تقطيع الخبز العراقي وإضافة مرق اللحم عليه ليتشربه الخبز، وبعد ذلك يتم إضافة الممبار العادي (المسلوق) مع الأجزاء الأخرى من الباجة مثل اللسان واللحم والعصب والمخ لتشكيل طبق حسب طلب الزبون".

ويشير إلى أن "أكثر الأجزاء في هذه الأكلة التي تجذب الزبائن ويقبلون عليها هي العصب والممبار بنوعيه المسلوق والمقلي"، مشيراً إلى أن "هذه الأكلة تختلف من محافظة لأخرى والأشهر منها هي الباجة على الطريقة المصلاوية".

وعن الأسعار أوضح المصلاوي، أن "هناك أحجاماً مختلفة للأطباق تبدأ من 7 آلاف دينار عراقي والتي تكفي لشخص واحد وتصل إلى 35 ألفاً وتكفي لخمسة أشخاص".

من جانبه، قال محمود خوشناو، زيون في المطعم، لوكالة شفق نيوز، إن "أكلة الباجة لذيذة جداً ويتم تناولها عادة في أوقات متأخرة من الليل وساعات الصباح الباكرة وهي من العادات التي يحافظ عليها العراقيون في جميع المحافظات".

وقال مراسل وكالة شفق نيوز إن مطاعم الباجة تفتح عادة في الساعة 7 مساء وتستمر لغاية الساعة 7 صباحاً حيث يستقبلون أعدادا كبيرة من الزبائن.