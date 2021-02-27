السليمانية تحتضن معرضاً يعالج البطالة عبر "الفن اليدوي".. صور

شفق نيوز/ تعتبر الصناعات والحرف اليدوية في مدينة السليمانية أكثر القطاعات انتشاراً حيث توفر بيئة ملائمة للنهوض بالواقع الاقتصادي والسياحي اذا دعمت من قبل مؤسسات الدولة, فهي توفر عملاً إضافياً للقوى العاملة وخاصة النساء التي تحاول الاعتماد على نفسها وتكون مسؤولة عن جزء من العائلة وتساعد الرجل في الحياة اليومية.

منظمة الفن اليدوي في السليمانية اقامت معرضاً للاعمال اليدوية في بارك ازادي، بمشاركة اكثر من 100 حرفي وحرفية.

ويقول مسؤول المنظمة سيروان بكر لوكالة شفق نيوز، إن منظمتنا انشأت حديثاً وهي تضم اكثر من 300 عضو من الحرفيين والعاملين ويقدم الدعم لهؤلاء العاملين من توفير المكان ومسلتزمات العرض وتحاول ايجاد فرص لاكثر عدد ممن يحبون هذا الفن اليدوي واقامة دورات لهم ايضا,

وتابع قائلاً "افتتحنا اليوم معرضاً للأعمال اليدوية وسيكون اسبوعياً ويشمل كل الاعضاء المشاركين بالمنظمة بعرض اعمال فنية من اكسسوارات وملابس وقطع صوفية واكلات وحلويات واشياء اخرى".

من جانبها تقول بناز كمال وهي ضمن المشاركات في المعرض، "نحن سعداء بمشاركتنا في هذا المعرض ونشكر المنظمة لتقديمها لنا هذه الفرصة لعرض منتجاتنا اليدوية".

وتضيف كمال لوكالة شفق نيوز، إن "النساء يستطعن الاعتماد على انفسهن وتقديم المساعدة لازواجهن وعائلاتهن أيضاً".

يشار إلى أن الصناعات اليدوية تساهم بشكل كبير في معالجة البطالة والمشاكل الاقتصادية وتوفير فرص عمل وتنشيط الحركة التجارية.