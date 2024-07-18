السليمانية.. بائعو الماشية يتظاهرون احتجاجاً على منح مكان عملهم لشركة استثمارية (صور)

شفق نيوز/ تظاهر العشرات من أصحاب محال بيع الماشية في السليمانية، يوم الخميس، احتجاجاً على استحواذ شركة استثمارية على مكان عملهم

وقال دلشاد احمد هو أحد اصحاب المحال لوكالة شفق نيوز، إن "الشركة المستثمرة بهدف منعنا من الدخول لسوق بيع الماشية ومزاولة عملنا قامت ولمرات عديدة بوضع حواجز ترابية وقفلت على أبواب السوق علما أن بلدية السليمانية أغلقت يوم أمس عدة محلات".

وأضاف انهم "توجهوا صباح اليوم إلى بلدية السليمانية ومكتب نائب رئيس مجلس الوزراء ومكتب رئيس الاتحاد الوطني الكوردستاني لكنهم قالوا عليكم اتباع الإجراءات القانونية وهي متعلقة برئاسة بلدية السليمانية".

وأشار إلى أن "الشركة تريد منا 25 مليون دينار اجور شهرية 300 الف دينار، إضافة لتحمل أجور الخدمات العامة مقابل تخصيص محل مساحته 70 متراً وهذا المبلغ كبير جدا علينا".

وطالب المتظاهرون، الجهات المسؤولة بالنظر في قضيتهم وحسم هذا الملف بتعويضهم أماكن يستفيدون منها.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بلدية السليمانية خصصت لاصحاب بيع الماشية مكاناً قبل مدخل "سيطرة عربد" لكنهم لا يجدونه ملائما، حسب تعبيرهم.