السليمانية.. 46 ألف مصاب بالسرطان تلقوا العلاج خلال 16 عاماً

شفق نيوز/ عرض مدير عام صحة السليمانية، الدكتور صباح هورامي، يوم الأحد، إحصائيات علاج السرطان خلال 16 عاماً الماضية، وشهدت علاج أكثر من 46 ألفاً و751 مريضاً بالسرطان.

وقال هورامي، خلال مؤتمر صحفي بمناسبة الرابع من شباط/فبراير اليوم العالمي لعلاج السرطان، تابعته وكالة شفق نيوز، إن "أكثر من 46751 مريضاً بالسرطان تم علاجهم في السليمانية خلال الفترة من 2007 إلى 2023"، داعياً حكومة الإقليم إلى "رفدهم بميزانية ومعدات خاصة لخدمة المواطنين بشكل أفضل".

وأضاف أن "الكشف المبكر عن مرض السرطان هو أحد مفاتيح علاج المرض"، مؤكداً أن "تسجيل حالات السرطان بلغت 46 ألفاً و751 مريضاً، منهم 18.1% سرطان الثدي، 6.3% سرطان القولون، 6.1% سرطان الرئة، 5.2% سرطان البروستاتا لدى النساء، وهذه أكثر أنواع السرطان شيوعاً. في المنطقة ويمكننا فحصهم مبكرًا".

وتابع هورامي: "للأسف أمراض السرطان في تزايد، وخاصة سرطان الدم وسرطان الدماغ لدى الأطفال، وعلى حكومة الإقليم أخذ هذا الموضوع على محمل الجد، وتوفير الميزانية والمعدات الخاصة لإنجاح خدمة المواطنين".

ووفق إحصاءات مستشفى هيوا في السليمانية، فقد تم علاج 25 ألفاً و697 مريضاً حتى الآن، 61% منهم في المحافظة و39% من المحافظات الأخرى.

ووفقا للاحصائيات الرسمية الصادرة عن وزارة الصحة في اقليم كوردستان، فإنه تم تشخيص 9911 شخصا مصابا بمرض السرطان في الإقليم في العام الماضي.

وبحسب المعايير الدولية، فإن من مجموع 100 الف شخص يتم تشخيص 191 شخصا مصابا بالسرطان، أما في إقليم كوردستان فإن مما مجموعه 100 الف شخص يتم تشخيص 151 مصابا بهذا المرض العضال.