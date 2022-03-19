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السليمانية.. 40 الف سائح عند سفوح جبال "كويزا" في نوروز

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-03-19T10:45:35+0000
السليمانية.. 40 الف سائح عند سفوح جبال "كويزا" في نوروز

شفق نيوز/ أعلنت المديرية العامة لسياحة السليمانية في اقليم كوردستان، اليوم السبت، عن خطتها لعيد نوروز، متوقعة أن يصل عدد الزائرين للمحافظة إلى 40 الف سائح من مختلف انحاء العراق.

وقال مدير عام سياحة السليمانية علي رؤوف في مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز، إنه "تم التنسيق مع جميع الاتحادات والنقابات السياحية لتنظيم استقبال السياح الوافدين الى السليمانية", مشيراً إلى أن  "التنسيق مع جميع الدوائر ذات العلاقة لتسهيل دخول السياح الى المحافظة وحضور حفل ايقاد شعلة نوروز في سفوح جبال كويزا" .

وأضاف رؤوف، أن "الشهرين الاولين من هذا العام شهدتا دخول قرابة 200 الف سائح الى السليمانية"، موضحا أن "الخمسة ايام الماضية دخل ايضاً قرابة 20 الف سائح للاستمتاع بعطلة عيد نوروز, 7 الاف سائح منهم دخلوا المحافظة يوم امس فقط".

وتوقع مدير عام سياحة السليمانية، أن يصل اعداد السائحين في المحافظة الى 40 الف زائر، مبيناً أن المديرية وضعت فرقاً خاصة في مداخل المحافظة لاستقبال السياح الوافدين للمحافظة بالتنسيق مع الاجهزة الامنية".

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