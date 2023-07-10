السليمانية.. 4 احزاب تدخل في ائتلاف "دائمي" وتفتح الباب أمام قوى أخرى

شفق نيوز/ أعلنت أربعة أحزاب سياسية في السليمانية، اليوم الاثنين، دخولها في ائتلاف موحد ضمن مشروع توحيد الصف الكوردي، وفيما دعوا إلى انضمام بقية الأحزاب الكوردية إليهم، أكدوا الدخول في انتخابات كوردستان بقائمة موحدة في الإقليم و"النقاش" في المناطق الكوردستانية خارج الاقليم.

وقال رئيس حزب التحرر الكوردستاني ريكار أحمد، خلال مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق أنه "تم اليوم الاتفاق على التوجه ضمن ائتلاف موحد لتوحيد الصف الكوردي بين أربعة أحزاب كوردية وهي كل من حزب التحرر الكوردستاني، وحزب التحالف الوطني، وحركة التجديد الكوردستانية وحزب الشعلة الوطنية".

وأضاف ريكار أن "الهدف من هذا الائتلاف الدائمي بين الأحزاب الأربعة هو توحيد الصف الكوردي من أجل تقديم أفضل الخدمات للمواطنين وتحسين احوالهم المعاشية، لهذا ندعو جميع الأحزاب الوطنية والشخصيات السياسية الانضمام الى هذا الائتلاف الذي سيشهد مؤتمرا تأسيسياً في الأيام المقبلة يتم فيه إعلان اسم الحزب الجديد ورئيس واعضائه".

وعن الائتلافات مع باقي الأحزاب الرئيسية والمعارضة في كوردستان بين ريكار أن "التحالف الجديد ليس لديه أي اعتراض على انضمام أي حزب وفي نفس الوقت ليس لدينا اي اتفاقات مخفية مع أي حزب آخر دون المعلنة الآن"، مؤكداً انهم" قاموا بزيارة أحزاب المعارضة لغرض انضمامهم للائتلاف الجديد".

وعن مشاركتهم في انتخابات مجالس المحافظات في المناطق الكوردستانية خارج الاقليم وانتخابات برلمان كوردستان بينت الأحزاب الأربعة أنها "ستشارك في انتخابات مجالس المحافظات وبرلمان الإقليم وهي أمام خيارين الأول هو بدخول بقائمة موحدة في انتخابات مجالس المحافظات في المناطق الكوردستانية خارج الإقليم، وفي حال عدم الاتفاق فسيكون الدخول بشكل منفرد، أما بخصوص انتخابات برلمان الاقليم فسيدخل الائتلاف بقائمة موحدة تضم جميع الأحزاب المنضوية تحت الائتلاف".