السليمانية: 300 مليون دولار الإيرادات المالية المتحققة من قطاع السياحة في 2021

شفق نيوز/ أعلن مدير عام السياحة بمحافظة السليمانية علي رؤوف يوم الجمعة أن أكثر من مليون و500 ألف سائح قصدوا المحافظة خلال الأشهر الـ12 من العام 2021.

وقال رؤوف في مؤتمر صحفي عقده اليوم وحضرته مراسل وكالة شفق نيوز، إن قيمة الإيرادات المتحققة من هذا القطاع تُقدر بـ300 مليون دولار في حال إنفاق كل سائح مبلغا مالياً مقداره 200 دولار أمريكي.

وأضاف أن الدخل المالي المتحقق من السياحة في السليمانية يُعد في المستوى الأول من بين باقي القطاعات في المحافظة.

كما أشار إلى وجود 1450 مكاناً سياحيا مرخصاً، مبينا أن المديرية قد اشترطت توظيف 30% من خريجي الدراسات السياحية بمراحلها الثانوية والجامعية مقابل منح رخص لفتح أماكن سياحية جديدة، وذلك اعتباراً من مطلع العام 2022.

وكانت هيئة السياحة في إقليم كوردستان، قد أعلنت أن أكثر من أربعة ملايين سائح زاروا الإقليم خلال 11 شهراً من العام 2021.

ووفقا لإحصائيات صادرة عن الهيئة فإن منذ بداية العام الحالي ولغاية نهاية شهر تشرين الثاني الماضي زار أربعة ملايين، و93 الفاً، و888 سائحاً الإقليم.

وطبقاً لتلك الإحصائية فإن مليوناً، و957 الف سائح دخلوا إلى محافظة أربيل أي ما نسبته 48% من المجموع الكلي، وزار مليون و 375 الف سائح السليمانية أي ما نسبته 34%، وقصد 753 الفاً و542 سائحاً دهوك أي ما نسبته 18%، وزار 8 آلاف و130 سائحاً إدارة منطقة كرميان.

وبحسب الإحصائيات فإن النسبة قد ارتفعت مع تساقط الثلوج في عدة مناطق ومدن في الإقليم في شهر كانون الأول/ديسمبر مما جذب الكثير من السائحين.