السليمانية.. 300 طبيب مختص يناقشون السمنة وخطر التكنولوجيا على الأطفال (صور)

شفق نيوز- السليمانية

عُقد في محافظة السليمانية، اليوم الخميس، مؤتمر علمي متخصص لمناقشة آخر التطورات والتقارير العلمية المتعلقة بأمراض السمنة، بحضور أكثر من 300 طبيب مختص ومبتدئ بالإضافة إلى عدد من طلاب كليات الطب.

وصرح الدكتور كاميران حسن، المشرف على المؤتمر، لوكالة شفق نيوز قائلاً، بأن "المؤتمر يهدف إلى مراجعة أحدث التحليلات العلمية المتعلقة بمجموعة من الأمراض، مع تركيز خاص على أمراض السمنة التي تصيب الأطفال والشباب، حيث إن أسبابها متعلقة جزئيًا بالتكنولوجيا الحديثة".

وأضاف أن "العديد من الأطفال والشباب يمارسون هواية متابعة وسائل التواصل الاجتماعي والتقنيات الرقمية لفترات طويلة دون حركة جسدية، ما يؤثر سلبًا على صحتهم، كما أن نمط الغذاء غير الصحي المتبع لدى كثير منهم ساهم في زيادة معدلات السمنة التي تصيبهم بنسب متفاوتة".

وأشار إلى أن "المؤتمر يشكل منصة لمناقشة أحدث الأبحاث والتقارير العلمية المتعلقة بأمراض السمنة، والآثار الصحية المرتبطة بها، وسيتم تقديم هذه الأبحاث للجهات المعنية لدراستها والاستفادة منها في تطوير السياسات الصحية والوقائية".

ويأتي هذا المؤتمر في ظل تزايد الاهتمام الصحي بأمراض السمنة، خصوصًا في الفئات العمرية الصغيرة، حيث تسعى الجهات المختصة إلى فهم أعمق لأسباب هذه الأمراض وسبل الوقاية والعلاج.