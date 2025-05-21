السليمانية.. 30 فرقة فنية محلية ودولية تشارك بمهرجان ثقافات الشعوب (صور)

شفق نيوز/ أُزيح الستار، مساء اليوم الأربعاء، عن فعاليات مهرجان ثقافات الشعوب في بارك هواري شار في مدينة السليمانية، بمشاركة أكثر من 30 فرقة فنية من داخل وخارج كوردستان، وسط حضور جماهيري لافت، وعروض فنية تراثية عكست تنوع الثقافات الشعبية في المنطقة.

وأكد إبراهيم أحمد، عضو اللجنة العليا المشرفة على المهرجان، لوكالة شفق نيوز، أن فعاليات المهرجان انطلقت رسميًا مساء اليوم، بعد عروض استعراضية صباحية في شوارع المدينة، بمشاركة فرق شعبية من كوردستان، العراق، سوريا، تركيا، فلسطين، والأردن.

وأوضح أحمد أن هذه الفرق قدمت عروضًا فلكلورية متنوعة للترويج للأنشطة التي ستُعرض في حفل الافتتاح، مشيرًا إلى أن مدينة السليمانية شاركت بفرقة الفنون الشعبية، التي قدمت رقصات ومقطوعات موسيقية من التراث الكوردي، خاصة من منطقتي سوران وهورامان.

وأضاف، أن المهرجان تضمن أيضًا تنظيم سوق تراثي كبير ضم عشرات الأكشاك التي عرضت منتجات وأعمالًا فلكلورية تعكس الموروث الثقافي للشعوب الكوردية من مختلف المناطق، بهدف تعزيز الوعي بالثقافة الشعبية الكوردية وتسليط الضوء على المشتركات الثقافية مع الشعوب القريبة منها.

وشدد أحمد على أن رسالة المهرجان هي التأكيد على دور الفن في التقريب بين الشعوب، مشيرًا إلى أن مشاركة الفرق من دول ومناطق متفرقة تؤكد أن الثقافة والفلكلور الشعبي يمثلان جسرًا للتواصل والتفاهم بين المكونات المختلفة.

وبين، أن المهرجان سيستمر لمدة خمسة أيام اعتباراً من اليوم ولغاية 25 أيار/مايو وسيكون في كل يوم عروض مختلفة من الفرق المشاركة.

ويُعد مهرجان ثقافات الشعوب في السليمانية من أبرز الفعاليات الثقافية في الإقليم، ويهدف إلى إبراز التنوع الثقافي والفني للشعوب، لاسيما المكون الكوردي، من خلال عروض فنية، وموسيقية، وأسواق تراثية تسهم في الحفاظ على الهوية الثقافية وتعزيز التبادل الثقافي بين المجتمعات.