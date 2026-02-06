السليمانية.. 3 وفيات لعمال "اجانب وعراقيين" خلال 10 أيام

شفق نيوز- السليمانية

كشف رئيس نقابة عمال البناء في السليمانية، عثمان محمد سعيد، يوم الجمعة، عن تسجيل ثلاث حالات وفاة لعمال أجانب ومحليين داخل مواقع العمل خلال الأيام العشرة الأخيرة من شهر كانون الثاني/يناير 2026.

وقال سعيد، لوكالة شفق نيوز، إن "الأيام العشرة الأخيرة من الشهر الأول شهدت ثلاث وفيات داخل مواقع العمل، وهو مؤشر مقلق يستدعي تدخلاً حكومياً ورقابياً أكثر جدية".

وأوضح أن "الحالة الأولى تعود إلى عامل هندي يُدعى (جوبان جد) توفي بتاريخ 20 كانون الثاني/ يناير أثناء عمله في أحد معامل الألبان"، مبيناً أن "ملفه حالياً لدى مديرية شرطة السليمانية، وجثمانه موجود في الطب العدلي لاستكمال الإجراءات القانونية".

وأضاف سعيد، أن قانون العمل يُلزم صاحب العمل بتحمل مسؤولية إعادة جثمان العامل الأجنبي إلى ذويه، إلا أن إدارة المعمل لم تتخذ الإجراء حتى الآن، مشيراً إلى أن النقابة ستلجأ إلى القضاء عبر محاميها في حال استمرار التقاعس.

وأشار إلى أن الحالة الثانية تعود إلى العامل رضا سيف الله (45 عاماً) من كرماشان، والذي توفي يوم 25 كانون الثاني/ يناير، وملفه أيضاً قيد المتابعة لدى شرطة السليمانية.

أما الحالة الثالثة، وفقاً لسعيد، فسُجلت في 31 كانون الثاني/ يناير، لامرأة حامل تُدعى تيزه زكار عبدالرزاق (30 عاماً)، توفيت إثر سقوطها من مكان مرتفع أثناء العمل في منطقة شارزور، حيث تم تسليم جثمانها إلى زوجها في يوم الحادث.

وتابع قائلاً إن "غياب مستلزمات السلامة المهنية في مواقع العمل هو السبب الرئيسي وراء تزايد الحوادث"، لافتاً إلى أن "قانون العمل يفرض على أصحاب المشاريع توفير معدات الحماية والتجهيزات اللازمة لحماية العمال".

وبحسب سعيد، فإن النقابات ترفع بشكل دوري تقارير إلى الجهات الحكومية المختصة، ويتم بعد كل حادثة تشخيص أسباب الوفاة وتحديد حجم التقصير والمسؤوليات بالتعاون مع الأجهزة المعنية، لكن لم يلمس حتى الآن إجراءات رادعة أو حلولاً حقيقية تحد من تكرار هذه الحوادث.

وختم حديثه بالقول إن "الدولة مطالبة بإصدار تعليمات واضحة وتشديد الرقابة، وأصحاب العمل ملزمون بتنفيذ شروط السلامة، فيما يقع على عاتق النقابات متابعة التطبيق الميداني، حفاظاً على أرواح العمال".