سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

السليمانية: 185 ألف نازح يستنزفون إمكانات المحافظة خاصة الكهرباء

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-09-10T12:37:56+0000
السليمانية: 185 ألف نازح يستنزفون إمكانات المحافظة خاصة الكهرباء

شفق نيوز/ صرّح رئيس الحكومة المحلية في محافظة السليمانية هفال ابو بكر يوم الجمعة بأن 185 يقطنون المخيمات في المحافظة، مؤكدا عدم إمكانية إجبارهم على المغادرة والعودة إلى ديارهم.

جاء ذلك في كلمة ألقاها المحافظ اليوم مؤتمر إطلاق مشروع الطاقة المستدامة في إقليم كوردستان، والمنعقد في العاصمة أربيل.

كما أشار أبو بكر إلى أن هذا العدد الكبير من النازحين ينتظر دعم منظمات المجتمع المدني والدولي والاتحاد الأوروبي لأنهم بأمس الحاجة إلى الدعم المستمر كما أنهم يستنزفون من إمكانات المحافظة خصوصا الطاقة الكهربائية.

واستطرد المحافظ قائلا إن الخطة الاستراتيجية الخاصة بالكهرباء في السليمانية ستوفر ٤٠ ٪ من الكهرباء وإدارة المحافظة ستعمل على الحفاظ على البيئة من مخلفات استهلاك الطاقة.

related

تعليق الدوام بدائرة حكومية في السليمانية جراء وفاة موظف وإصابة آخرين بكورونا

Date: 2021-05-02 07:43:36
تعليق الدوام بدائرة حكومية في السليمانية جراء وفاة موظف وإصابة آخرين بكورونا

كهرباء السليمانية تتحدث عن انخفاض بساعات التجهيز

Date: 2019-12-08 12:59:41
كهرباء السليمانية تتحدث عن انخفاض بساعات التجهيز

تزامناً مع أعياد الميلاد.. كوردستان تجري تغييرات على عمل المولدات الاهلية

Date: 2019-12-25 17:31:28
تزامناً مع أعياد الميلاد.. كوردستان تجري تغييرات على عمل المولدات الاهلية

تراجع إنتاج الكهرباء في إقليم كوردستان لإنخفاض مناسيب المياه في سد دوكان ودربنديخان

Date: 2021-05-20 09:44:52
تراجع إنتاج الكهرباء في إقليم كوردستان لإنخفاض مناسيب المياه في سد دوكان ودربنديخان

منظمة تنشر احصائية للاجئين الساكنين في كوردستان

Date: 2019-07-07 22:25:29
منظمة تنشر احصائية للاجئين الساكنين في كوردستان

تعليق الدوام بسجن الاصلاح في السليمانية لإصابة موظفين بكورونا

Date: 2020-06-16 13:12:56
تعليق الدوام بسجن الاصلاح في السليمانية لإصابة موظفين بكورونا

وفاة فنان معروف في اقليم كوردستان

Date: 2020-09-25 14:41:58
وفاة فنان معروف في اقليم كوردستان

انخفاض درجات الحرارة في كوردستان

Date: 2019-08-31 12:29:25
انخفاض درجات الحرارة في كوردستان