السليمانية: 15% من الأحياء السكنية تفتقر لشبكات مياه الشرب

شفق نيوز- السليمانية

كشف مدير ماء محافظة السليمانية، بختيار طاهر، يوم الخميس، أن نحو 15% من سكان المحافظة ما زالوا غير مستفيدين من شبكات مياه الشرب، مبيناً أن معظم الأحياء المحرومة هي أحياء سكنية حديثة أُنشئت بعد عام 2015.

وقال طاهر، لوكالة شفق نيوز، إن "الأحياء السكنية الجديدة التي تم تشييدها بعد عام 2015 لم تصلها حتى الآن شبكات مياه الشرب، نتيجة عدم توفير أو تخصيص ميزانيات كافية لإنشاء البنى التحتية الخاصة بشبكات المياه فيها".

وأضاف أن "مديرية ماء السليمانية تعتمد حالياً على حلول بديلة لتزويد تلك المناطق بالمياه، من خلال 45 صهريجاً (تنكر ماء) تابعاً للمديرية، تقوم بإيصال مياه الشرب إلى الأحياء غير المخدومة".

وأوضح أن هذه الآلية "لا تلبي جميع احتياجات السكان بشكل كامل"، لافتاً إلى أن عمليات التوزيع تتأثر أحياناً بالأعطال الفنية المفاجئة التي تتعرض لها الصهاريج، فضلاً عن تأخر أو توقف صرف الموازنات التشغيلية، الأمر الذي ينعكس سلباً على انتظام إيصال المياه إلى المواطنين".

وأكد طاهر أن "المعالجة الجذرية للمشكلة تتطلب تخصيص ميزانيات لإنشاء شبكات مياه حديثة في تلك الأحياء"، مشيراً إلى أن استمرار غياب شبكات المياه سيؤدي إلى عرقلة تنفيذ مشاريع خدمية أخرى، من بينها شبكات الطرق والمجاري والخدمات الأساسية المرتبطة بالبنى التحتية.

وشدد على أن توفير التمويل اللازم لتوسعة شبكات المياه يمثل خطوة أساسية لضمان وصول الخدمات إلى الأحياء الجديدة وتحسين الواقع الخدمي فيها.