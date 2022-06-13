السليمانية.. 15 شخصاً يصابون يومياً بالسرطان بسبب البنزين

شفق نيوز/ كشف النائب في مجلس النواب العراقي عن محافظة السليمانية سوران عمر، اليوم الاثنين، عن استخدام مواد "مسرطنة" بانتاج البنزين في المحافظة، مشيراً الى أن 15 شخصاً يصابون يومياً بالمرض.

وقال سوران عمر في مؤتمر صحفي عقده، اليوم، في مكتبه بالسليمانية، وحضرته وكالة شفق نيوز، إن سعر البنزين والگاز الذي كان يجلب لإقليم كوردستان في السابق يسمى البنزين المدعوم حكوميا بسعر 690 ديناراً كان ينتج في مصفى "الكلك" الذي تدعمه الحكومة العراقية وكان يجهز الاقليم مليون لتر يوميا.

واضاف، "لكن بعد تعرض المصفى لاعتداءات إرهابية لم يصل الاقليم اي حصة من البنزين ، اما مصفى بازين فو ينتج يومياً مليون ونصف لتر من البنزين تذهب كلها الى قضاء حديثة بالانبار ولا يخصص منها اي كمية للإقليم".

واضاف ان "حكومة الإقليم تعلل أسباب ارتفاع الأسعار إلى ارتفاع أسعار بورصة النفط العالمية والحرب الروسية الاوكرانية، لكن الحقيقة غير ذلك لأن ما ينتج في الاقليم من بنزين و گاز هو ليس من وقود البورصة العالمية بل هو إنتاج محلي ويحوي على مواد مسرطنة تنتج في مواقع وساحات محلية في السليمانيّة وأربيل ومع الأسف لا توجد اي رقابة حكومية".

وبين سوران أن "15 مواطنا يصابون يومياً بالامراض السرطانية لتلك الأسباب ويراجع مركز هيوا قرابة 600 مواطن يوميا نتيجة لانتاج هذا البنزين المسرطن".

وأوضح أن "البنزين الحالي يصنع من مواد لا تخضع لاي معايير علمية ، فآثاره ستنعكس على من يصنعها ومن ينقلها ومن يستخدمها ويعمل بها ، كما أنها تأثيرها سيكون على البيئة إضافة لصحة الإنسان".

وبين سوران أنه "يوجد في الاقليم عدد محدود من التجار يتعاملون بقوت مقدرات أهالي الاقليم، ويقومون بشراء كميات من البنزين التجاري من محافظات الوسط والجنوب بسعر 650 دينار للتر الواحد ويبيعونه على مواطني الاقليم بـ1400 دينار وهذا سبب أزمة أخرى في بعض محافظات الوسط والجنوب".

واردف قائلا "على الرغم من حجم الفساد المالي والإداري الكبيرين في الحكومة العراقية، لكن لايوجد تلاعب بأسعار الوقود الحكومية"، مطالباً حكومة الإقليم "بتمويل قطاع النقل العام لتقليل أعباء الازمة".

ودعا المواطنين الى "عدم شراء البنزين المسرطن لما له من انعكاسات سلبية على حياتهم وعلى البيئة".

وقال مراسل شفق نيوز في السليمانية إن سعر اللتر الواحد من السوبر وصل اليوم الاثنين إلى 1400 دينار، و 1325 دينار للتر الواحد من المحسن و1200 دينار للتر الواحد للبنزين العادي .

واضاف، ان سعر السوبر كان يوم أمس بـ1350 دينار، وللتر الواحد من المحسن 1275 و 1150 دينار لنوعية العادي .