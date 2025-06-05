السليمانية.. 139 فندقاً تستعد لاستقبال آلاف السياح في العيد

شفق نيوز/ أعلنت جمعية المطاعم والفنادق في محافظة السليمانية، يوم الخميس، عن جاهزية 139 فندقًا لاستقبال السياح الوافدين من محافظات وسط وجنوب العراق ومن خارج الإقليم، تزامنًا مع عطلة عيد الأضحى، وسط توقعات بارتفاع غير مسبوق في أعداد الزوار هذا العام.

وقال رئيس الجمعية محمود توفيق، لمراسل وكالة شفق نيوز، إن "الفنادق والمطاعم وجميع المرافق السياحية أكملت استعداداتها لاستقبال السياح الذين بدأ توافدهم إلى المحافظة منذ يومين"، متوقعا أن "تشهد السليمانية مساء اليوم ذروة في عدد الوافدين، مع احتمالية أن تتجاوز أعداد السياح معدلات السنوات الماضية".

وأشار إلى أن تزامن عطلة العيد مع العطلة الصيفية للطلبة، وتحول الأسبوع المقبل إلى عطلة رسمية كاملة، شكّل عامل جذب كبير للعائلات لزيارة السليمانية وقضاء عطلة العيد فيها.

وأضاف توفيق أن نحو 90% من السياح القادمين إلى السليمانية هم من محافظات وسط وجنوب العراق، فيما تبلغ نسبة الزوار من الأجانب ومن خارج الإقليم نحو 10%.

وأوضح أن الاستعدادات لم تقتصر على الفنادق فقط، بل شملت أيضًا تجهيز المطاعم والمخابز والمرافق السياحية الأخرى، مؤكّدًا أن جميعها ستعمل بكامل طاقتها خلال أيام العيد، لتوفير أجواء ملائمة وآمنة للسياح.

وفي ما يخص الجانب التنظيمي، كشف توفيق عن تشكيل لجان خاصة لمتابعة الأمن داخل الفنادق والمطاعم، إلى جانب متابعة الأسعار وجودة الخدمات، مبينًا أنه "تم الاتفاق مع أصحاب الفنادق والمطاعم على الالتزام بأسعار مناسبة وخدمات راقية تتناسب مع حجم المناسبة وعدد السياح المتوقع".

وتسعى السليمانية عبر هذه الاستعدادات إلى تعزيز مكانتها كوجهة سياحية رئيسية في إقليم كوردستان، مستفيدة من موقعها الجغرافي ومناخها المعتدل وتنوع مرافقها الخدمية والسياحية، في ظل جهود متواصلة لضمان راحة الزوار وسلامتهم خلال عطلة العيد.