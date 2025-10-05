السليمانية.. 135 مرشحاً يتنافسون على 18 مقعداً نيابياً ويومان لإزالة الدعايات المخالفة

شفق نيوز- السليمانية

أظهرت متابعة خاصة أجرتها وكالة شفق نيوز أن محافظة السليمانية تشهد سباقاً انتخابياً محتدماً يضم 135 مرشحاً يمثلون تسعة أحزاب وأربعة مستقلين، يتنافسون على 18 مقعداً مخصصاً للمحافظة ضمن مجلس النواب العراقي البالغ عدد مقاعده 329، منها 46 مقعداً لإقليم كوردستان و5 مقاعد مخصصة لكوتا النساء في السليمانية، فيما لا توجد مقاعد مخصصة للمكونات في المحافظة.

وبحسب متابعة مراسل وكالة شفق نيوز في السليمانية، جاء توزيع المرشحين على النحو التالي: الاتحاد الوطني الكوردستاني 36 مرشحاً، الحزب الديمقراطي الكوردستاني 35، تيار الموقف 16، حراك الجيل الجديد 12، جبهة الشعب 11، الاتحاد الإسلامي الكوردستاني 8، جماعة العدل الإسلامية 5، الحزب الاشتراكي الكوردستاني 4، والجبهة التركمانية 4 مرشحين، إضافة إلى أربعة مرشحين مستقلين.

ويبلغ عدد الذين يحق لهم التصويت في عموم العراق 21 مليوناً و404 آلاف و291 ناخباً، بينهم أكثر من 3 ملايين و68 ألفاً و411 ناخباً في إقليم كوردستان، منهم 1,227,489 ناخباً في محافظة السليمانية.

ويبلغ عدد مراكز الاقتراع العامة في السليمانية 506 مراكز وعدد المحطات 2200، في حين يصل عدد المراكز الخاصة إلى 82 وعدد المحطات 379، فيما لا توجد أي تحالفات انتخابية معلنة في المحافظة حتى الآن.

وفي السياق ذاته، أعلنت رئاسة بلدية السليمانية اليوم الأحد عن منح جميع المرشحين والجهات ذات العلاقة مهلة يومين لإزالة الملصقات والمجسمات الانتخابية المخالفة للتعليمات في عدد من الشوارع الرئيسة داخل المدينة.

وقالت رئيسة بلدية السليمانية، ليلى عمر، خلال مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز، إن البلدية كانت قد أبلغت جميع الأطراف واللجنة العليا للانتخابات بضرورة الالتزام بتعليمات وضع الدعايات الانتخابية بما يضمن عدم الإضرار بالمساحات الخضراء والبالوعات والأعمدة وأسلاك الكهرباء وشبكات المياه.

وأضافت عمر أن فرق البلدية رصدت قيام بعض المرشحين بنصب لافتات ومجسمات دعائية في شوارع رئيسة مثل شارع الملك محمود وطريق تاسلوجه بشكل مخالف للتعليمات، مما تسبب بأضرار في الحدائق العامة وأعاق أعمال الري والصيانة اليومية.

وأكدت أن البلدية أمهلت المرشحين يومين لإزالة تلك المواد الدعائية، مشيرة إلى أن جميع المواقع المخالفة تم توثيقها بالصور من قبل الفرق الميدانية، وأنه في حال عدم الالتزام ستتخذ البلدية الإجراءات القانونية لإزالتها وفق التعليمات المرعية.