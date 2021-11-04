السليمانية: 13% من السكان تلقوا لقاح كورونا وهذه النسبة ضئيلة جداً

شفق نيوز/ ذكر مدير الصحة العامة في محافظة السليمانية الدكتور صباح هورامي يوم الخميس أن نسبة إقبال السكان على التطعيم باللقاح المضاد لفيروس كورونا ما تزال ضئيلة، داعيا حكومة إقليم كوردستان إلى جعل التطعيم اجبارياً.

وقال هورامي في مؤتمر صحفي عقده اليوم، إن أي شخص يُقبل على أخذ اللقاح المضاد للفيروس يكون محمياً، ولن يتعرض إلى الإصابة الخطيرة بكورونا.

وأضاف أن 13 في المئة من سكان محافظة السليمانية تمّ تطعيمهم باللقاح وهذه نسبة ضئيلة جدا، حاثا المواطنين على أخذ اللقاح لأن "الفيروس لم ينتهِ بعدُ وما يزال يشكل خطرا على حياة الناس، و يتحور كل مرة ويصبح أسوأ عن ذي قبل، ولكن لحسن الحظ يوجد لقاح المضاد له، و ادعو السكان إلى الإقبال على أخذه".

وطالب المسؤول الصحي حكومة إقليم كوردستان إلى اتخاذ التدابير الضرورية في حملة التطعيم، واجبار، والعاملين في القطاع الخاص والعام على تلقي الجرعات الوقائية.