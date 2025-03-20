السليمانية.. إيقاد 241 شعلة على جبال گوزه احتفالًا بنوروز (صور)

شفق نيوز/ أقام تحالف "متسلقو الجبال" في السليمانية، المؤلف من أكثر من 60 مجموعة تسلق، مساء الخميس، فعالية استثنائية احتفالًا بأعياد نوروز وذكرى تأسيس مدينة السليمانية، حيث أشعل المشاركون 241 شعلة على قمم جبال گوزه وسط حضور جماهيري واسع.

وأوضح عضو تحالف "متسلقو الجبال"، زانا محمد، لوكالة شفق نيوز، أن هذه الفعالية تأتي ضمن جهود التحالف لتعزيز الارتباط بين الطبيعة والتراث، مشيرًا إلى أن إشعال المشاعل على القمم الجبلية هو تقليد يرمز إلى الحرية والتجدد والهوية القومية.

وأضاف محمد: "حرصنا هذا العام على تنظيم احتفال مميز يعكس روح نوروز وأهمية المناسبة في وجدان الشعب الكوردي، واختيار جبل گوزه جاء نظرًا لمكانته ورمزيته، حيث تمكنا من إضاءة 241 شعلة، في إشارة إلى استمرار شعلة نوروز متوهجة في قلوب الأجيال".

وشهدت الفعالية، مشاركة واسعة من محبي الطبيعة ومتسلقي الجبال، الذين حملوا المشاعل وصعدوا إلى القمم في مشهد جسّد التلاحم المجتمعي والارتباط بالأرض. كما أشار محمد إلى أن التحالف يهدف من خلال هذه الأنشطة إلى نشر ثقافة تسلق الجبال، والتوعية بالحفاظ على البيئة، بالإضافة إلى الاحتفاء بالمناسبات القومية بأسلوب يعكس التراث الكوردي.

ومع حلول المساء، أضاءت 241 شعلة سماء السليمانية من قمم جبال گوزه، لتشكل لوحة نارية مبهرة احتفالًا بنوروز وذكرى تأسيس المدينة.

ويعتبر عيد نوروز اليوم الأول للعام الشمس الكوردي الجديد، واليوم التاسع لشهر آذار/ مارس حسب التقويم اليوناني أو اليوم الحادي والعشرين من آذار/ مارس في التقويم الغربي، وهو اليوم الذي يتساوى فيه الليل مع النهار يحتفل الشعب الكوردي بهذا اليوم منذ آلاف السنين ويعتبره عيداً قومياً ووطنياً.