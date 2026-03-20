السليمانية وأربيل تستقبلان عيد الفطر بالصلاة وأمنيات حل الأزمات والحروب (صور)

شفق نيوز- السليمانية/ أربيل

أدى مئات المواطنين، صباح اليوم الجمعة، صلاة عيد الفطر المبارك في الجامع الكبير بمدينة السليمانية، وسط أجواء إيمانية مميزة، فيما شهدت مختلف مساجد المحافظة إقبالاً واسعاً من المصلين الذين توافدوا منذ ساعات الصباح الأولى لإحياء هذه المناسبة.

وأفاد مراسل وكالة شفق نيوز، بأن صلاة العيد أُقيمت في عموم مساجد السليمانية ونواحيها، وسط حضور لافت للعوائل، وانتشار واسع للمصلين في مختلف أنحاء المحافظة، في مشهد عكس روح التآخي والفرح التي تميز العيد.

وفي خطبة العيد، دعا رجال الدين إلى تعزيز قيم التسامح والتكافل الاجتماعي، مؤكدين ضرورة أن يتقبل الله صيام ودعاء وصلوات المؤمنين في عموم البلاد، وأن يعم الأمن والاستقرار.

كما شددوا على أهمية إيقاف الحرب الدائرة التي تسببت بالعديد من الأزمات، مطالبين بوضع حد للاعتداءات المتكررة على أراضي إقليم كوردستان.

من جانبهم، عبّر عدد من المواطنين عن آرائهم لمراسل وكالة شفق نيوز، مؤكدين أن العيد يجب أن يكون مناسبة لإنهاء الخلافات والأزمات.

وقال المواطن هيوا أحمد، إن "المرحلة الحالية تتطلب تحركاً جدياً لحل الخلافات العالقة بين بغداد وأربيل عبر الحوار، وصرف رواتب الموظفين، لأن استمرار هذه الأزمات ينعكس بشكل مباشر على حياة المواطنين".

وفي السياق ذاته، قال المواطن آرام كريم، إن "صبيحة العيد تبدأ بأداء الصلاة في الجوامع، ثم زيارة المقابر وقراءة الفاتحة، وبعدها تبدأ زيارات الأقارب وتبادل التهاني، وهي من العادات الراسخة لدى أهالي السليمانية".

بدوره، أوضح المواطن سيروان محمود، أن "العيد يحمل طابعاً اجتماعياً خاصاً، حيث تجتمع العوائل منذ الصباح على موائد الطعام، وتستمر الزيارات خلال أيام العيد، فضلاً عن خروج العوائل إلى المتنزهات والأماكن السياحية".

وأشار مواطنون إلى أن من أبرز طقوس صبيحة العيد في السليمانية إعداد أكلات شعبية تقليدية تُعد جزءاً من الموروث الاجتماعي، مثل الفاصوليا مع الرز واللحم، إضافة إلى أطباق مثل "القيسي" و"الفسيفس"، والتي تحضر خصيصاً في هذه المناسبة وتجمع العائلة حول مائدة واحدة.

وأضافوا أن عيد الفطر هذا العام يتزامن مع "أعياد نوروز"، ما يضفي طابعاً روحانياً واجتماعياً مضاعفاً على المناسبة، حيث يحرص الأهالي على زيارة المقابر واستذكار أحبائهم، إلى جانب إحياء طقوس العيد التقليدية.

وفي ختام أحاديثهم، دعا المواطنون إلى أن تنتهي الحرب الدائرة، وأن تتوقف الاعتداءات على أراضي إقليم كوردستان، مع ضرورة التوصل إلى حلول شاملة للأزمات السياسية والاقتصادية، بما يضمن الاستقرار وصرف الرواتب وتحسين الأوضاع المعيشية، ليعيش المواطنون في ربوع البلاد بأفضل حال.

في حين أقام الآلاف ‏صلاح اليوم الجمعة، في مساجد مدينة أربيل عاصمة إقليم كوردستان صلاة عيد الفطر المبارك.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز إن المراسم اقيمت في جميع مساجد مدينة أربيل، إذ حضرها الآلاف من المصلين من أهالي المدينة وسط أجواء من الإيمان وتبادل التهاني والأمنيات بنهاية الأزمات وسط ترقب كبير للوضع الحالي في المدينة بسبب الصراع في المنطقة.

ووثقت كاميرا وكالة شفق نيوز، صورا من مراسم صلاة العيد في جامع (جليل خياط) بمدينة أربيل.