السليمانية وأربيل.. القبض على متهمين بجرائم قتل وترويج عملة مزورة

شفق نيوز- أربيل/ السليمانية

أعلنت الجهات الأمنية في أربيل والسليمانية، يوم الاثنين، عن القبض على متهمين بجريمتي قتل، فضلا عن التمكن من اعتقال متهم بالترويج لعملة مزورة بعد اشتباك مسلح.

وقالت مديرية أسايش أربيل، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "خلال الأيام الماضية، وردت معلومات عن وقوع حالتي قتل في مدينة أربيل وضواحيها، وبعد إجراء المتابعة والتحقيق من قبل فرقنا المختصة، تم كشف هوية الجناة، وبأمر من قاضي تحقيق آسايش أربيل، أُلقي القبض على المتهمين".

وأوضح ان "المتهم الاول (ش، ص، س) بتاريخ 10/2/2026، في ناحية سيبران التابعة لقضاء خبات، أقدم على قتل المواطن (جابر محسن جوهر)، والمتهم الثاني (هـ، ع، ح) بتاريخ 11/2/2026، قتل المواطن (محمود إدريس عمر)".

وتابعت "تمت إحالة أوراق التحقيق الخاصة بهما إلى المحكمة المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة".

وفي السليمانية، أعلن جهاز أمن إقليم كردستان، عن إلقاء القبض على أحد أفراد عصابة متورطة بترويج العملة المزورة في مدينة السليمانية، وذلك بعد عملية متابعة ورصد أمني.

وذكر الجهاز في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن مفارز مديرية أمن السليمانية أجرت متابعات مكثفة ومراقبة دقيقة عقب ورود معلومات عن نشاط عصابة تعمل على ترويج عملة مزورة، مبيناً أن أحد أفراد العصابة وصل إلى السليمانية بتاريخ 16/2/2026 وبحوزته مبلغ قدره 40 ألف دولار أمريكي بغرض ترويجه في الأسواق.

وأوضح البيان أن مفارز “الآسايش” شرعت بتنفيذ عملية اعتقال المتهم، إلا أنه لم يمتثل لأوامر القوة الأمنية وبادر بإطلاق النار، ما أدى إلى اندلاع اشتباك مسلح بين الطرفين أسفر عن إصابته بجروح، حيث تم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وأشار الجهاز إلى توقيف المتهم وفق أحكام المادة (281) من قانون العقوبات العراقي، مؤكداً استمرار التحقيقات لكشف بقية المتورطين في القضية.