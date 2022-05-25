سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

السليمانية وكرميان وكركوك على موعد جديد من الغبار وانخفاض مديات الرؤية

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-05-25T19:56:59+0000
السليمانية وكرميان وكركوك على موعد جديد من الغبار وانخفاض مديات الرؤية

شفق نيوز/ توقعت مديرية الانواء الجوية والرصد الزلزالي في اقليم كوردستان، اليوم الاربعاء، ان تجتاح موجة غبار خفيفة عدد من مناطق اقليم كوردستان وكركوك.

وقالت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "موجة خفيفة من الغبار ستجتاح في وقت متأخر من مساء اليوم الاربعاء، كرميان، وجنوب مدينة السليمانية وكركوك"، مشيرة الى "انخفاض مديات الرؤية الى اقل من 3 كيلومترات في بعض المناطق ولفترة قصيرة".

واول امس الإثنين، اجتاحت موجة من الغبار الثقيل العراق وإقليم كوردستان تسببت بنقل المئات الى المستشفيات جراء تعرضهم للاختناق.

related

السليمانية تستعيد من بغداد آلاف الوثائق الفريدة

Date: 2019-09-24 15:28:52
السليمانية تستعيد من بغداد آلاف الوثائق الفريدة

في السليمانية.. 24 حادث سير خلال اسبوع

Date: 2019-09-01 11:52:46
في السليمانية.. 24 حادث سير خلال اسبوع

مصرع شخص بانفجار بمنطقة في الاقليم والعثور على جثة طفل في كركوك

Date: 2019-11-16 14:56:04
مصرع شخص بانفجار بمنطقة في الاقليم والعثور على جثة طفل في كركوك

الانواء الجوية: هذا ما سيحدث في كوردستان خلال يومين

Date: 2019-08-24 11:39:28
الانواء الجوية: هذا ما سيحدث في كوردستان خلال يومين

انخفاض الحرارة بمدن كوردستان

Date: 2019-10-06 08:36:38
انخفاض الحرارة بمدن كوردستان

إضراب جديد في السليمانية ووقفة احتجاجية بكرميان

Date: 2022-03-29 10:25:50
إضراب جديد في السليمانية ووقفة احتجاجية بكرميان

لليوم الثالث.. سواق مركبات الأجرة يتظاهرون في السليمانية

Date: 2022-03-14 08:51:33
لليوم الثالث.. سواق مركبات الأجرة يتظاهرون في السليمانية

تعرف على حالة الطقس في كوردستان

Date: 2019-11-03 08:32:40
تعرف على حالة الطقس في كوردستان