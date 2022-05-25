السليمانية وكرميان وكركوك على موعد جديد من الغبار وانخفاض مديات الرؤية

شفق نيوز/ توقعت مديرية الانواء الجوية والرصد الزلزالي في اقليم كوردستان، اليوم الاربعاء، ان تجتاح موجة غبار خفيفة عدد من مناطق اقليم كوردستان وكركوك.

وقالت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "موجة خفيفة من الغبار ستجتاح في وقت متأخر من مساء اليوم الاربعاء، كرميان، وجنوب مدينة السليمانية وكركوك"، مشيرة الى "انخفاض مديات الرؤية الى اقل من 3 كيلومترات في بعض المناطق ولفترة قصيرة".

واول امس الإثنين، اجتاحت موجة من الغبار الثقيل العراق وإقليم كوردستان تسببت بنقل المئات الى المستشفيات جراء تعرضهم للاختناق.