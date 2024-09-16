السليمانية.. وقفة احتجاجية لموظفي العقود للمطالبة بتثبيتهم على الملاك الدائم

شفق نيوز/ نظم موظفو العقود في السليمانية، يوم الإثنين، وقفة احتجاجية أمام مبنى محافظة السليمانية، مطالبين حكومة إقليم كوردستان بتثبيتهم على الملاك الدائم.

وقالت ممثلة موظفي العقود في السليمانية سازان توفيق خلال مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز، إن "هؤلاء الموظفين عملوا بعقود لفترات تتراوح بين 10 إلى 20 عاماً"، مشيرة إلى أن "تضحياتهم شملت العمل خلال الأزمات المالية والحرب على داعش وأزمة جائحة كورونا".

وأكدت توفيق أن "موظفي العقود، رغم أزمة الرواتب التي شهدتها المؤسسات الحكومية في السليمانية، التزموا بالدوام في أصعب الظروف".

وأشارت إلى قرار صادر من رئيس حكومة اقليم كوردستان بتاريخ 8 أيار 2024 بتشكيل لجنة لتحويل موظفي العقود إلى موظفين دائمين، إلا أن هذا القرار لم ينفذ حتى الآن".

ووجهت ممثلة موظفي العقود دعوة إلى رئيس الحكومة للإسراع بحسم ملف تثبيتهم على الملاك الدائم".

وتأتي هذه الوقفة الاحتجاجية في سياق توترات اقتصادية مستمرة في إقليم كوردستان، حيث يعاني الموظفون في مختلف القطاعات من عدم استقرار في الرواتب وحقوق العمل، وبالرغم من تشكيل لجان حكومية لحل هذه الأزمات، إلا أن التأخير في تنفيذ القرارات يثير استياء العاملين في القطاع العام، وخاصة موظفي العقود الذين يطالبون بتثبيتهم بعد سنوات طويلة من الخدمة في ظل ظروف صعبة.