السليمانية.. وقفة احتجاجية للأوائل في الكليات والمعاهد للمطالبة بالتعيين (صور)

شفق نيوز- السليمانية

نظم عدد من أوائل خريجي الكليات والمعاهد في محافظة السليمانية، يوم الثلاثاء، وقفة احتجاجية للمطالبة بتعيينهم أسوة بنظرائهم في باقي المحافظات العراقية.

وقال ممثل المحتجين زانا محمد في مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز، إن "أوائل الخريجين نظموا أكثر من 47 تظاهرة واحتجاجاً خلال السنوات السبع الماضية، ورغم صدور أوامر بتعييننا من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي كمُعيدين، ووصول الموضوع إلى توقيع رئيس وزراء حكومة إقليم كوردستان، إلا أن أمر التنفيذ والمباشرة لم يصدر حتى الآن، رغم الحاجة الماسة لاختصاصاتنا في الكليات والمعاهد، خصوصاً بعد إحالة أعداد كبيرة من الموظفين إلى التقاعد في مختلف وزارات الإقليم، لا سيما التعليم العالي".

وأضاف أن "التخصيصات المطلوبة لرواتب أوائل الخريجين لا تتجاوز عشرة مليارات دينار، وهي مبالغ يمكن لحكومة الإقليم توفيرها من الإيرادات الداخلية دون الحاجة لمطالبة جهات أخرى بتمويلها"، مشيراً إلى أن "الحكومة الاتحادية أكدت أن من واجب حكومة الإقليم تعيين أوائل الخريجين في محافظات كوردستان".

وطالب المحتجون بـ"تنظيم لقاء مباشر مع رئيس حكومة الإقليم لطرح مشكلتهم وإيجاد حل نهائي لها، بعد أن طرقوا جميع الأبواب دون التوصل إلى أي نتائج"، على حد تعبيرهم.