السليمانية.. وقفة احتجاجية ضد "الانتهاكات" للمدافعات عن حقوق النساء في العراق

شفق نيوز/ نظم تحالف 188 في السليمانية، عصر اليوم الاثنين، وقفة احتجاجية للتنديد بـ"الانتهاكات" التي تتعرض لها الناشطات والمحاميات المدافعات عن حقوق النساء فيما يتعلق بتعديل قانون الأحوال الشخصية العراقي.

وقالت العضوة في تحالف 188، شهدا بشير، لوكالة شفق نيوز، إن "الناشطات والمدافعات عن حقوق المرأة في وسط وجنوب العراق يواجهن بشكل يومي ضغوطات واعتداءات من جهات متعددة بسبب مواقفهن الرافضة لتعديل قانون الأحوال الشخصية، الذي يعتبره الكثيرون تقويضًا لحقوق الأسرة والمرأة".

وأضافت بشير، أن "وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في الحكومة الاتحادية أصدرت تعليمات تمنع الأساتذة من الاعتراض على تعديل هذا القانون"، معتبرة أن "هذه الإجراءات تمثل اعتداءً صارخاً على حق التعبير عن الرأي وتشكل تهديداً للحقوق العامة للمجتمع العراقي".

وأشارت إلى أن "تحالف 188 قام بتشكيل لجنة خاصة للدفاع عن المدافعات عن حقوق المرأة ومواجهة الضغوط التي يتعرضن لها بسبب معارضتهن لتعديل قانون الأحوال الشخصية".

وشارك في الوقفة عدد كبير من الناشطات والمدافعات عن حقوق المرأة وممثلات المنظمات المدنية، في رسالة تضامنية مع النساء اللاتي يواجهن الانتهاكات في مختلف مناطق العراق.

وتأتي هذه الوقفة الاحتجاجية في سياق تصاعد الجدل حول تعديل قانون الأحوال الشخصية في العراق، وهو قانون يُعد من أهم القوانين التي تحدد حقوق الأسرة والمرأة في البلاد.

وقد أثار مشروع التعديل مخاوف واسعة بين المدافعين عن حقوق الإنسان والناشطات النسويات، خصوصاً في ظل تقارير متزايدة عن تعرض المحاميات والناشطات المناهضات لهذا التعديل لضغوط واعتداءات من جهات غير معروفة، إضافة إلى تقييد حرية التعبير داخل الأوساط الأكاديمية.