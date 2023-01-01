السليمانية.. وقفة احتجاجية تستنكر الاعتداء "الجماعي" على فتاة (صور)

شفق نيوز/ نظم ناشطون وناشطات ومنظمات المجتمع المدني في السليمانية، يوم الاحد، وقفة احتجاجية استنكاراً للاعتداء الجماعي الذي مارسه مجموعة من الشباب ضد فتاة قبل يومين في المحافظة.

وقالت الناشطة بهار مونزیر، خلال مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز، إن "ما حصل يوم الجمعة الماضي في منطقة هوانه بالسليمانية، اعتداء صارخ ضد المرأة بصورة عامة وهذا يعد مؤشراً خطيراً على وضع النساء في المجتمع".

واضافت "نحن كمنظمات وناشطين وناشطات ندين هذا الاعتداء وكل الاعتداءات التي تتعرض لها النساء في مجتمعاتنا".

واشارت الى ان "ما حصل حيال تلك الفتاة سببه الجهل والبطالة في صفوف الشباب".

ويوم الخميس الماضي، تداول مستخدمو منصات التواصل في العراق، مقطع فيديو يوثق اعتداءً واسعاً من قبل عشرات الشباب على فتاة تبلغ 17 عاماً، والتحرش الجماعي بها، في السليمانية بإقليم كوردستان.

وتعرضت الفتاة للنعت بصفات نابية، خلال تجمع لمتابعة استعراض غير مرخص للدراجات النارية في أحد الميادين العامة.

وأحدثت المقاطع المصورة صدمة واسعة في البلاد، حيث انتقد المعلقون الهجوم الذي استهدف فتاة قاصر مغلوبة على أمرها، من قبل مجموعة من المراهقين والشباب.

من جانبها، تحركت الشرطة وقوى الأمن في السليمانية مع انتشار الخبر، وتمكنت من اعتقال 16 من المشاركين في الاعتداء على الفتاة، لغاية ظهر أمس السبت.

وكان بحوزة بعض المعتدين سواطير وسكاكين وخناجر، فيما يرتقب أن يجري التحقيق معهم تمهيدا لمحاكمتهم، وسط توقعات باعتقال آخرين ضلعوا في التحرش بالفتاة.